В Адыгее пассажир маршрутки ранил водителя после просьбы надеть маску

В Майкопе пассажир маршрутного такси ударил ножом водителя за требование надеть маску. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Адыгея.

Как выяснилось, инцидент произошел днем 29 октября. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что между водителем маршрутки и пассажиром вспыхнул конфликт.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что водитель потребовал от одного из пассажиров надеть маску при проезде в общественном транспорте. После этих слов мужчина вышел из салона и через открытое окно двери нанес водителю удар ножом в предплечье, а затем скрылся.

"Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь, - рассказали в ведомстве. - Сейчас сотрудники угрозыска и участковые устанавливают личность напавшего мужчины, изучают записи камер видеонаблюдения и автомобильных регистраторов. Опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия".