Но если Ферапонтово только получило статус и составляет планы развития на будущее, то самая красивая карельская деревня Кинерма, о которой впервые упомянуто в 1563 году, живет с ним уже четыре года.

Сейчас здесь всего 16 домов, в деревне постоянно проживают пять человек. Это семья Надежды Калмыковой, хранительницы деревни, и 88-летний Иван Ершов, который живет с рождения в одном из самых старых домов. Надежда, ее сестра Ольга вместе с мамой, можно сказать, вдохнули жизнь в опустевшую Кинерму. Здесь жили их предки.

Но судьба распорядилась так, что сестры уехали в Петрозаводск, где и остались. Потом Ольга перебралась в Финляндию, а Надежду потянуло обратно. Все бросила в городе и вместе с мужем и двумя сыновьями вернулась на родину. Начинала с того, что зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, была первой в сфере сельского туризма в Карелии. Сначала восстанавливали деревню на деньги общества "Друзья Кинермы", собранные сестрой Ольгой в Финляндии. Но уже многие годы справляются своими силами.

Надежда встречает гостей всегда в национальном костюме. Она в Кинерме в одном лице - и хозяйка деревни, и бухгалтер, и повариха. Национальные блюда удаются Калмыковой больше всего, особенно карельские пироги - калитки. Туристы от них в восторге.

Так что статус самой красивой деревни России сработал. Кинерма будет жить дальше.

Комментарий

Дмитрий Панов, вице-президент ассоциации самых красивых деревень России:

- Статус самой красивой деревни повышает туристическую привлекательность населенных пунктов и дает им возможность развиваться. Как таковых денег мы как общественная организация, естественно, не перечисляем, но даем возможность их заработать. И, как подтверждает наша статистика, туристический поток в деревнях увеличивается в два-три раза. Кроме того, помогаем попасть в разные федеральные программы и проекты, чтобы получить гранты. Составляем дорожные карты, обращаемся напрямую к властям и ведомствам, если необходима поддержка. Сейчас в России разрабатывается национальный проект по туризму. И, конечно, самые красивые деревни в них будут задействованы.