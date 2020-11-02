В Архангельской области самыми красивыми в стране признаны уже восемь деревень, сел и малых городов. Поморье лидирует. Только этой осенью почетное звание получили 500-летняя деревня Зехнова, село Черевково, города Каргополь и Сольвычегодск.

Не стоит село без церкви - эту истину знают в поморской Кимже и других деревнях Русского Севера. Фото: Ассоциация самых красивых деревень России

Архангельская область начала сотрудничать с Ассоциацией самых красивых деревень России три года назад. Поначалу многие думали, что табличка с новым статусом, торжественно установленная в центре села, приносит местным жителям лишь моральное удовлетворение. Но вскоре в те районы, где появились первые "красавцы", заметно вырос поток туристов.

А раз гости едут - надо их достойно встречать. Сельчане стали объединяться и предлагать свои проекты, которые получали субсидии из областного бюджета. Расцвело общественное самоуправление. В итоге туристическая инфраструктура появилась даже там, где ее не было. "За 20 лет работы с различными проектами в России я впервые отмечаю такое развитие территорий, - рассказал представитель Ассоциации самых красивых деревень Франции Жак Рагон. - Причем в этом очень активно участвуют люди. Пока еще не все регионы понимают, как использовать бренд самых красивых поселений. Но у Архангельской области есть чему поучиться".

К примеру, в мезенской Кимже открылись два гостевых дома и кафе северной кухни, отреставрирован старинный храм. В деревне Ошевенский Погост создали визит-центр и ремесленную усадьбу. Для гостей проводят мастер-классы по народным ремеслам, показывают старинные свадебные обряды, угощают тетерками - традиционным печеньем. Причем занимаются всем этим не заезжие аниматоры и кулинары, а местные жители. "Туристы приезжают в деревню с деньгами, и очень важно, чтобы они могли их потратить. Если гостям негде будет даже перекусить и отдохнуть, они уедут недовольными, а жители ничего не заработают. Поэтому надо не только привлекать туристов, но и развивать местное предпринимательство", - считает президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов.

В мезенской Кимже открылись два гостевых дома и кафе северной кухни, отреставрирован старинный храм

Общая беда таких местечек - трудная "попажа", как говорят на Севере. Дорог туда либо вовсе нет, либо они непроезжие. Благодаря этому живописные деревни и сохранились почти в первозданном виде. "Красивый" статус может помочь и в решении транспортного вопроса, поскольку его обладателей будут включать в турмаршруты. Кроме того, он поможет деревням сберечь архитектурное наследие. Во время недавней северной экспедиции специалисты оценили объекты, которые требуют реставрации. В их числе - уникальный дом со львами и розами в Кенозерье, старинные мельницы и амбары.

Кто-то считает, что бурный поток туристов может разрушить очарование северных деревень. Входить ли поселению в список самых красивых, его жители решают на сходе. И одна архангельская деревня проголосовала против. "Тем, кто живет в деревне постоянно, нужен заработок, поэтому они заинтересованы в ее развитии. Но есть и дачники, которым туристы, возможно, мешают. Однако именно туризм может спасти забытую деревню. Плюсов в этом гораздо больше", - делает вывод Александр Мерзлов.