Калининградца задержали за ложное сообщение о взрыве в порту

Транспортные полицейские установили личность мужчины, сообщившего ложную информацию о теракте, готовящемся в Калининградском морском рыбном порту.

Как рассказали в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте, неизвестный сообщил о том, что в порту готовится взрыв, на единый номер экстренных служб "112". На место выехали сотрудники транспортной полиции, управлений ФСБ и МВД России по Калининградской области. При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.

Сотрудники транспортной полиции нашли подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Калининградской области, работающий в рыбном порту.

Как выяснилось, звонил он со стационарного телефона. А историю со взрывом придумал из-за конфликта со своим начальником, желая привлечь к себе внимание.

Ранее "телефонный террорист" попадался в поле зрения правоохранительных органов за совершение кражи. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Мера процессуального принуждения ему избрана в виде обязательства о явке.