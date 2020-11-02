Новгородца оштрафовали за сообщение о том, что у его брата растут рога

Житель Новгородской области позвонил в полицию с сообщением о том, что у его брата растут рога, и был за это оштрафован.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Новгородской области, 7 сентября 2020 года мужчина позвонил в дежурную часть ОМВД по Крестецкому району и рассказал, что с его братом на фоне алкогольного опьянения творится что-то неладное - у него растут рога.

Правоохранители шутку не оценили и восприняли звонок как заведомо ложный вызов полиции. А это влечет за собой ответственность по статье 19.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Мировой судья Окуловского судебного района, который на днях рассмотрел дело, согласился с такой квалификацией и признал шутника виновным. Но принял во внимание его раскаяние и назначил минимальное наказание - административный штраф в размере одной тысячи рублей.