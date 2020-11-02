Под Калининградом задержали контрабандистов с 50 кг наркотиков

Двое контрабандистов с особо крупной партией наркотиков задержаны на границе с Польшей в Калининградской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, двоих граждан России задержали в Багратионовском районе в непосредственной близости от государственной границы. Они направлялись с территории Польши в обход установленных пунктов пропуска.

- В ходе досмотра их личных вещей обнаружено и изъято более 50 килограммов наркотических средств, среди которых гашиш, амфетамин, производные эфедрона, - сообщили в ФСБ. Такой размер считается особо крупным.

В отношении задержанных управлением ФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовные дела по статьям "Покушение на сбыт наркотических веществ" и "Контрабанда наркотических средств".