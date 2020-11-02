Путин посетит Санкт-Петербург

Завтра, 3 ноября, в Санкт-Петербурге президент примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос ТАСС, планируется ли такая поездка президента и его участие в церемонии на ледоколе.

Дизель-электрический ледокол мощностью 25 МВт строился с декабря 2012 года на "Адмиралтейских верфях". Он станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов и будет использоваться на Северном морском пути.