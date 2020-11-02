В Карелии в ДТП у железнодорожного переезда погибли три человека

В Карелии сегодняшней ночью в ДТП погибли три человека. Водитель машины ВАЗ-21124 врезался в опору ЛЭП на железнодорожном переезде.

Как сообщает Госавтоинспекция республики, авария произошла в 02.11 в районе поселка Мелиоративный Прионежского района. Отечественный автомобиль двигался в сторону Петрозаводска. В нем находились три человека. По непонятным пока причинам 46-летний водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

После этого машина загорелась. Водитель и два пассажира погибли на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются личности погибших пассажиров.