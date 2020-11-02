В Коми из-за пожара 40 человек остались без жилья

В городе Усинске сгорел двухэтажный жилой деревянный дом. ЧП случилось в воскресенье. Полностью ликвидировали возгорание в понедельник утром, сообщили в МЧС по Республике Коми.

Когда прибыли пожарные, пылали квартиры на втором этаже и крыша. Была опасность и для смежного такого же деревянного здания. Поэтому в срочном порядке эвакуировали людей из двух строений. Из горящего дома вывели 40 жителей, в том числе троих детей, еще 32 - из второго дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Как заявили в администрации Усинска, восстановить сгоревший дом невозможно.

В мэрии на территории городского округа ввели режим ЧС. Создали оперативный штаб и предпринимают все меры для нормального функционирования близлежащих зданий. Всем погорельцам предоставят жилье в маневренном фонде. Людям оказывают необходимую помощь, в том числе и психологическую. Пункт временного размещения развернули на базе школы № 1.

К ликвидации пожара и его последствий привлекались 47 спасателей и 15 единиц техники. Предварительная причина ЧП - недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования.