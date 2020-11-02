В Коми полностью сгорело здание администрации вместе с больницей

В Усть-Куломском районе Коми сгорело здание сельской администрации, в котором располагалась и участковая больница. ЧП случилось в поселении Усть-Нем, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 02.40. Через пять минут огнеборцы были на месте ЧП. Но здание уже полыхало по всей площади - 552 квадратных метра.

Через полтора часа огонь потушили, но здание выгорело. Как считают в МЧС по Республике Коми, развитию пожара способствовало позднее обнаружение возгорания.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.