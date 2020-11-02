В Новгородской области пройдет театральный фестиваль Достоевского

С 6 по 13 ноября в Новгородской области состоится XXIV Международный фестиваль Ф.М. Достоевского. Уникальный театральный смотр, посвященный одному автору: программа составляется из спектаклей по произведениям Достоевского, а также по фактам его биографии.

Зрители увидят 15 спектаклей. Пройдут они на пяти площадках в двух городах - Великом Новгороде и Старой Руссе. Приедут театры из Москвы и Петербурга, Сухума (Республика Абхазия), Перми, Белгорода, Владимира, Пскова. Старейшие театры России, академические, и недавно созданные, камерные, государственные и частные. Среди участников музыканты питерской группы "АукцЫон", Пермский "Свободный театр современного танца", невербальный, физический Театр OddDance из Петербурга, опирающийся на философию буто.

Разнообразие форм, жанров: классическая драма, спектакль-фарс с живой импровизационной музыкой, кукольный, концертное исполнение, психо-драматическое расследование, физическая проекция романа, фантазии на темы…

Откроется фестиваль вечером 6 ноября в двух городах одновременно. Спектакль "Братья Карамазовы" представит на сцене Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского Небольшой драматический театр Льва Эренбурга (НДТ) из Петербурга. А в Центре культуры "Русич" Старой Руссы драму "Бесы" покажет Санкт-Петербургский православный драматический театр "Странник".

В поле зрения режиссеров "Преступление и наказание", "Дядюшкин сон", "Братья Карамазовы", "Бесы", "Село Степанчиково и его обитатели", "Идиот", "Игрок", "Белые ночи", "Записки из подполья". Больше всего в программе оказалось постановок по роману "Идиот" - свои версии представят Белгородская драма имени М.С.Щепкина, Пермский театр "У Моста", Санкт-Петербургские камерный театр "Левендаль" и Театральная мастерская "АСБ".

Русский театра драмы им. Искандера (Абхазия), сцена из спектакля "Игрок". Фото: Новгородское театрально-концертное агентство

Актеры двух петербургских театров сыграют спектакли и в культовом Музее романа "Братья Карамазовы" в Старой Руссе.

8 ноября на сцене Новгородской филармонии состоится премьера международного театрально-музыкального проекта "Игрок". Концертное исполнение романа Достоевского представят труппа Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера (Республика Абхазия) и Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова. Это будет единственный показ уникального проекта в таком составе. Под "Реквием" Моцарта. Автором инсценировки, сохранив основные сюжетные линии романа, выступила абхазская писательница Эля Джикирба. Постановка эстонского режиссера Антона Киселюса. Световую партитуру спектакля создал художник по свету Московского театра "Ленком Марка Захарова" Евгений Лисицын.

В онлайн-формате запланированы театральные постановки из Смоленска и Италии. 9 ноября - "Белые ночи" от Центра интернационального театра (Флоренция) и "Игрок" Смоленского академического драматического театра имени А. С. Грибоедова. 10 ноября - Memorie dal sottosuolo ("Записки из подполья"), постановка Interazioni Elementari (Флоренция).

Третий год подряд фестиваль позволяет посмотреть избранные спектакли в кинотеатрах области. В этом году программа "Виртуальный концертный зал" расширит географию и площадки для показа. К прямым трансляциям подключаются Старая Русса, Малая Вишера, Окуловка, Боровичи, Демянск, Пролетарий, Любытино, Мошенское, Сольцы, Валдай.

В 2018 году конкурсная программа была отменена. Но в работе фестиваля принимают участие театроведы и критики, которые обсуждают спектакли. Нынче это запланировано делать "по горячим" следам в онлайн-формате. Записи будут доступны на YouTube.

Фестиваль организовали правительство Новгородской области, Новгородское областное театрально-концертное агентство, Новгородский музей-заповедник, Новгородское отделение СТД России. При поддержке Министерства культуры РФ.

К слову

Новгородские и старорусские рестораторы решили реконструировать любимые блюда классика и начнут потчевать ими гостей в дни фестиваля Ф. М. Достоевского. 13 ресторанов и кафе примут участие в гастрономическом фестивале "Князь, вы кушать хотите?"