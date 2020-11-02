В Петербурге мальчик ранил брата из травматического пистолета

В Северной столице семилетний мальчик ранил младшего брата из травматического пистолета. ЧП произошло по недосмотру родителей в квартире, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Ребенок взял травматический пистолет отца из тумбочки и совершил выстрел в своего младшего брата шести лет, - уточнили в главке. - По предварительным данным, мальчик получил касательное ранение. В сопровождении родителей он госпитализирован для оказания медицинской помощи.

В настоящее время по факту получения травмы несовершеннолетним проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.