В Петербурге вернули наследие знаменитого мецената Павла фон Дервиза

Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ опера" вернул из забвения сочинение Павла фон Дервиза, представителя династии промышленников, меценатов и покровителей искусств. Во время концерта-открытия Музыкальной гостиной в особняке, в котором сейчас располагается театр, впервые за всю полуторавековую историю прозвучала музыка фон Дервиза.

Романс "Минуты счастья", написанный меценатом и композитором на слова Апухтина публике представил солист "Санктъ-Петербургъ оперы" Дмитрий Уди. До этого российские слушатели не имели возможности познакомиться с произведением: популярное в дореволюционный период сочинение было забыто, а в новое время роман прозвучал только на последних гастролях петербургского театра в Ницце, где находилась семейная вилла фон Дервизов. В театре восстановили нотный текст романса, дошедший до нашего времени из разрозненных источников.

С Санкт-Петербургом связана часть истории династии благотворителей и строителей железных дорог. В конце 19 века брат Павла фон Дервиза Сергей приобрел особняк на Галерной улице, в котором им был создан домашний театр, ставший украшением северной столицы. В советское время здесь размещались различные учреждения, исторический декор был в значительной степени поврежден. Открытие Музыкальной гостиной ознаменовало завершение возрождения исторического здания.