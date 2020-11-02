В петербургском музее Суворова покажут ордена на фарфоре

7 ноября в петербургском Государственном мемориальном музее Суворова откроется выставка "Ордена и кавалеры на фарфоре". В экспозиции будут представлены предметы из собрания Санкт-Петербургского Императорского фарфорового завода и личной коллекции российского историка и искусствоведа Андрея Хазина.

Цель выставки - позволить посетителям составить преставление о феномене орденской символики в декоративно-прикладном искусстве, который существует уже не одно столетие, отмечают в музее.

- Наиболее известны фарфоровые изделия, связанные с традицией торжественных трапез в дни небесных покровителей орденов, - рассказывают организаторы выставки. - Суверены многих государств заказывали орденские сервизы на количество кувертов, соответствовавшее максимальному установленному для Ордена количеству кавалеров, официалов Ордена и членов монаршей семьи. Сейчас в России традицию изготовления "орденских" предметов продолжает Императорский фарфоровый завод. Так, в 2005 году здесь была изготовлена серия тарелок выполненная по рисункам великого князя Димитрия Романова с изображением российских и иностранных орденов. Эти тарелки также будут среди экспонатов.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть российские, британские, французские, австрийские, немецкие фарфоровые тарелки и скульптурные изображения знаменитых кавалеров европейских орденов, воплощенные в фарфоре.