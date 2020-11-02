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02.11.2020 21:54
Рубрика: Общество

Портфель с нейронами

В России будут готовить "рулевых" науки
Текст: Мария Агранович, Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Научно-образовательные центры, которые создаются сегодня в России в рамках нацпроекта "Наука", должны подготовить четыре тысячи исследователей-управленцев. В каждом НОЦ появится специальный Центр развития компетенций. Кое-где такие центры уже начали работу.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Например, в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" уже создан Инновационный институт искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций. О том, как искусственный интеллект помогает человеку в условиях пандемии, рассказывает первый проректор ЛЭТИ, завкафедрой вычислительной техники Михаил Куприянов.

Искусственный интеллект - топовое направление развития технологий?

Михаил Куприянов: Искусственный интеллект как научное направление развивается в ЛЭТИ уже более сорока лет. Сначала это были пороговая логика, нейронные элементы, распознавание образов и сигналов. Потом добавились исследования в области интеллектуальных самовосстанавливающихся систем на основе нечетких моделей, нейронных сетей в управлении. Сегодня в условиях пандемии искусственный интеллект помогает прогнозировать развитие процессов на основе анализа больших данных. Кроме того, важно создавать решения, помогающие человеку контролировать свои социальные контакты. Уже есть запрос на "умных" ассистентов и помощников.

Как в условиях пандемии замените стажировки?

Михаил Куприянов: Пандемия ограничивает контакты, но информационные технологии нас спасают. Мы ведем магистерскую программу в дистанционном формате, создаем виртуальные лаборатории.

Есть ли уже заказы на исследования, разработки от предприятий?

Михаил Куприянов: Портфель заказов постоянно пополняется. Работаем над созданием умного железнодорожного транспорта. Беспилотное движение поездов типа "Ласточка" будет реализовано в Москве. Заключим контракты на внедрение технологий ИИ в агропроме: уже обработаны решения для выращивания органических овощей с заданными свойствами. В области медицины мы реализуем несколько проектов, в том числе "Умная клиника" и "Цифровой доктор".

Иногда уже на первом курсе человек может строить нейронные сети

С какого курса можно будет попасть в команду?

Михаил Куприянов: Можем принимать студентов любых курсов и любых направлений подготовки. Технологии ИИ - сквозные, они пронизывают все другие промышленные технологии. Иногда уже на первом курсе понятно, что человек "в теме", владеет навыками программирования систем искусственного интеллекта, может строить нейронные сети, обучать их. Планируем выделять ребят, которые успешно занимаются наукой, думаем ввести такой критерий, как "интеллект-coin". Это свидетельство вклада человека в проекты, где он получил наивысшие результаты.

А в это время

Только что на базе Тюменского госуниверситета завершился первый модуль подготовки специалистов в рамках программы "Школы научных лидеров" Центра развития компетенций Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. 44 человека из вузов Тюмени, Югры и местных научных организаций работали по 12 часов, погружаясь в командную работу, участвуя в мастер-классах и семинарах.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В Уральском федеральном университете на базе центра при Уральском НОЦ готовят к запуску магистерскую программу "Управление научно-технологическими и инновационными проектами в промышленности". И это лишь начало. В планах - разработка одиннадцати программ дополнительного профобразования. А еще будут стажировки, краткосрочные тренинги и курсы. Студенты будут изучать инновационные транспортные системы, экологически чистую энергетику нового поколения, узнают, что делать с отходами, как их утилизировать и перерабатывать.

Южный федеральный университет занялся подготовкой востребованных специалистов на рынке Национально-технической инициативы (НТИ). Например, вместе с МТФИ там разработали магистерскую программу "Компьютерная математика: теория и приложения" для обучения высококвалифицированных специалистов в области прикладной математики и информатики". Готовятся к открытию нового направления "Компьютерная безопасность" и в Кемеровском госуниверситете. В 2021 году Институт фундаментальных наук КемГУ наберет первых студентов. Выпускники будут знать все о защите информации на базе компьютерных систем.

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