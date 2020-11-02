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02.11.2020 17:01
Рубрика: Власть

Адыгея дополнительно получит 103 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Адыгее усилены меры по борьбе с пандемией в целях снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с Указом главы РА реализуется комплекс мероприятий с учетом уровня заболеваемости. Их выполнение находится на строгом контроле главы республики Мурата Кумпилова.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Вопросы финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом в стране рассматривались накануне на заседании правительства РФ. По поручению президента России Владимира Путина на эти цели будут направлены дополнительные средства.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее составлен прогноз развития региона на ближайшие три года

Как уточнил депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник, 28 октября президент поручил правительству в срочном порядке выделить регионам средства в сумме 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом. Правительство РФ в этот же день подготовило предложения, а парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований оперативно эти предложения одобрила.

Для Адыгеи утверждено выделение 102 миллионов 902 тысяч рублей на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Решение было принято при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.

Как указал Владимир Путин, данные средства должны быть направлены на транспортное обслуживание нуждающихся в помощи, приобретение средств индивидуальной защиты, тестов, на улучшение материально-технической базы, например, на создание дополнительных койко-мест для лечения заболевших, и другие меры по борьбе с инфекцией.

"Эти средства позволят обеспечить жителям Адыгеи своевременную медицинскую помощь и усилить меры по профилактике и защите от заболевания. В целом эта финансовая поддержка будет способствовать усилению борьбы с инфекцией, замедлению ее распространения в республике", - отметил Владислав Резник.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ в виде дотаций бюджету Республики Адыгея.

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