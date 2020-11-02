Адыгея дополнительно получит 103 млн рублей на борьбу с коронавирусом

В Адыгее усилены меры по борьбе с пандемией в целях снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с Указом главы РА реализуется комплекс мероприятий с учетом уровня заболеваемости. Их выполнение находится на строгом контроле главы республики Мурата Кумпилова.

Вопросы финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом в стране рассматривались накануне на заседании правительства РФ. По поручению президента России Владимира Путина на эти цели будут направлены дополнительные средства.

Как уточнил депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник, 28 октября президент поручил правительству в срочном порядке выделить регионам средства в сумме 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом. Правительство РФ в этот же день подготовило предложения, а парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований оперативно эти предложения одобрила.

Для Адыгеи утверждено выделение 102 миллионов 902 тысяч рублей на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Решение было принято при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.

Как указал Владимир Путин, данные средства должны быть направлены на транспортное обслуживание нуждающихся в помощи, приобретение средств индивидуальной защиты, тестов, на улучшение материально-технической базы, например, на создание дополнительных койко-мест для лечения заболевших, и другие меры по борьбе с инфекцией.

"Эти средства позволят обеспечить жителям Адыгеи своевременную медицинскую помощь и усилить меры по профилактике и защите от заболевания. В целом эта финансовая поддержка будет способствовать усилению борьбы с инфекцией, замедлению ее распространения в республике", - отметил Владислав Резник.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ в виде дотаций бюджету Республики Адыгея.