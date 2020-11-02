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Рубрика: Общество

Бывшего губернатора Николая Максюту похоронят в Волгограде

Текст: Руслан Мельников (Волгоград)
Николай Максюта. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Николай Максюта. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Николай Максюта. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюту, скончавшегося в возрасте 73 лет, похоронят 5 ноября.

Фото: Рогулин Дмитрий/ТАСС
Скончался экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта

Как сообщает РИА Новости, похороны пройдут в Волгограде. Информацию об этом агентство получило в администрации Волгоградской области.

Николай Максюта лечился в Москве от коронавирусной инфекции и скончался в столичной больнице.

Он был губернатором Волгоградской области в период с 1996 по 2009 годы. Следующие четыре года Николай Максюта являлся членом Совета Федерации РФ.

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