Бывшего губернатора Николая Максюту похоронят в Волгограде

Бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюту, скончавшегося в возрасте 73 лет, похоронят 5 ноября.

Как сообщает РИА Новости, похороны пройдут в Волгограде. Информацию об этом агентство получило в администрации Волгоградской области.

Николай Максюта лечился в Москве от коронавирусной инфекции и скончался в столичной больнице.

Он был губернатором Волгоградской области в период с 1996 по 2009 годы. Следующие четыре года Николай Максюта являлся членом Совета Федерации РФ.