На Кубани женщину будут судить за убийство ребенка из-за музыки

На Кубани перед судом предстанет 28-летняя жительница Мостовского района. Она обвиняется в убийстве 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

По информации следствия, в полицию днем 10 мая 2019 года поступило сообщение об исчезновении малолетнего ребенка. В тот день около 13 часов дня мальчик вышел из дома в станице Баговская и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело.

В результате следователи установили причастность 28-летней сожительницы дяди пропавшего мальчика к его убийству. Со слов обвиняемой, в тот злополучный день мальчик пришел к ней домой на улицу Богатырскую и начал громко слушать музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины. Обвиняемая стала предъявлять ему претензии, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленница задушила малолетнего и скрыла следы преступления.

- В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать до сих пор, - рассказали в правоохранительном ведомстве. - Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.