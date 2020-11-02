На Кубани появились две скульптуры дельфинов для сбора мусора

В Сочи и Новороссийске появились две скульптуры в виде дельфинов для сбора пластиковых крышек с целью их последующей переработки.

Как сообщили в Научно-экологическом Центре спасения дельфинов "Дельфа", вырученные средства будут направлены на помощь детям с инвалидностью.

Имена скульптурам дельфинов в рамках специального конкурса для школьников выбирали дети. Таким образом, в сочинском порту Имеретинский появился дельфин Дельф, а на пляже Алексино Новороссийска - дельфин Крышечка. Организаторы акции призвали приходить знакомиться с новыми обитателями курортных городов и приносить с собой пластиковые крышки для утилизации.

Напомним, 31 октября отмечался Международный день Черного моря. Этот экологический праздник был учрежден после того, как в 1996 году шесть причерноморских стран - Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина - подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря.