Под Волгоградом органы опеки проверяют "изгнание бесов" из ребенка

В Волгоградской области началась проверка родителей, которые провели обряд "экзорцизма" над сыном и сняли этот процесс на видео.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

"Органы опеки и попечительства района организовали проверку после опубликованного видео", - заверили там.

Обряд "изгнания бесов" проводился над 10-летним мальчиком из села Гусевка. А видео этого процесса было размещено в соцсетях.

Судя по обнародованным кадрам, ребенок испытывал боль и кричал. Родители его скрутили, помазали чесноком и провели обряд с помощью освященной воды.