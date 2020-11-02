В Ростовской области от COVID-19 умер глава районной администрации

В Ростовской области от коронавирусной инфекции умер глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский. У него был подтвержденный диагноз COVID-19, врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

Прощание с Рудковским состоится, предположительно, 3 ноября на главной площади в Матвеевом Кургане.

Александр Рудковский был главой администрации Матвеево-Курганского района более десяти лет. Он родился в 1966 году в Минской области. На пост главы администрации Матвеево-Курганского района был избран в 2010 году и много лет не просто сотрудничал с редакцией "Российской газеты", а сумел стать настоящим другом.

"Российская газета" была для него основной площадкой для отображения деятельности в районе, рассуждений на актуальные темы, он делился своими планами о том, как сделать лучше и качественнее жизнь селянина, организовать туристический кластер в донском регионе, помочь беженцам из Донецка. Его прогрессивные идеи со страниц и портала "РГ" были примером для многих руководителей муниципалитетов. Как педагог по образованию, он сам очень любил учиться и советовал это делать всем.

Активный участник и один из лидеров в подписных кампаниях, он считал, что издание Правительства РФ должно быть на столе у каждого руководителя в муниципалитете. Мы запомним его как интересного, яркого, разностороннего и невероятно обаятельного человека, чей визит в редакцию всегда был праздником и длился гораздо дольше запланированного времени.

Между тем

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 316 и на утро 2 ноября нарастающим итогом достигло 31248. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 743,6. Коэффициент распространения инфекции - 1,02.