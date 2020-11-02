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02.11.2020 11:50
Рубрика: Культура

В Сочи установили скульптуру Геракла

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

По дороге в сочинский поселок Красная Поляна появился новый объект туристического показа - скульптура Геракла.

Фото: Алтайтурцентр
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"Его появление в этих живописных местах не случайно, - говорится в сообщении на сайте туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". - Каждый ребенок знает о 12 подвигах мифического героя, но далеко не все знают, что один из них был совершен именно здесь, на территории юга современной России".

Зевс приказал приковать Прометея на веки вечные к горным скалам Кавказа, где не ступала нога человека. Аргонавты, плывя мимо в Колхиду за золотым руном, увидели прикованного к скале Прометея и клюющего его печень орла и назвали скалы Орлиными. Геракл же увидел летящего к Прометею хищника и, достав свою смертоносную стрелу, убил птицу. Кстати, скульптуру Прометея также можно увидеть неподалеку - у Орлиных скал.

Автор скульптуры Геракла - директор Художественного музея Сочи Петр Хрисанов. Она установлена при поддержке Сочинского национального парка и жителя курорта Дмитрия Сараканиди.

Напомним, в 2020 году в России отмечается 2500-летие образования Боспорского царства - первого государства на территории современной России, а 2021-й объявлен Годом истории России и Греции.

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