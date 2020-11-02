В Волгограде супружеская пара найдена мертвой в бане

Супружеская пара из Волгограда погибла в бане, расположенной на территории частного подворья в Кировском районе города.
Как сообщает региональное управление СК РФ, тела 34-летнего мужчины и 26-летней женщины были обнаружены в предбаннике с включенным газовым котлом.
"По предварительным данным, причиной смерти членов семьи могло стать отравление продуктами горения", - отметили в ведомстве.
Также сообщается, что семейная пара арендовала дом. Его хозяин обнаружил тела погибших.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.