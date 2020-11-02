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02.11.2020 18:57
Рубрика: Экономика

По чужому желанию

Верховный суд разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Неожиданное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда пересмотрела итоги одного судебного спора. В нем речь шла о конфликте рядового гражданина со своим работодателем, который банально обманул человека. Работодатель попросил сотрудника уволиться и немного поработать на более низкой должности, обещая вскоре восстановить. Все это - в интересах общего дела, разумеется. Но прошел год, и человек понял, что обещанного он не дождется.
Верховный суд: В законе нет специального перечня, какие причины увольнения считаются уважительными, а какие - нет. Фото: yacobchuk / iStock Верховный суд: В законе нет специального перечня, какие причины увольнения считаются уважительными, а какие - нет. Фото: yacobchuk / iStock
Верховный суд: В законе нет специального перечня, какие причины увольнения считаются уважительными, а какие - нет. Фото: yacobchuk / iStock

И тогда сотрудник отправился в суд отстаивать свои права. Но у него ничего не вышло, так как на оспаривание увольнения закон отводит только месяц. Но на сторону гражданина встал Верховный суд РФ.

Так как споры граждан и их работодателей по поводу увольнения давно перестали быть редкостью в наших судах, разъяснения Верховного суда могут оказаться полезными многим гражданам, столкнувшимся с аналогичной ситуацией.

Месячный срок на обжалование увольнения можно продлить, если есть уважительные причины

Наша история случилась в Волгограде, где местный житель больше десяти лет назад начал работать в подразделении крупного банка кассиром.

Работал наш герой хорошо, поэтому со временем вырос в этом же банке до начальника сектора. Но прошло несколько лет, и этого сотрудника попросили временно уволиться "по собственному желанию", после чего его быстро перевели на срочный трудовой договор с меньшей должностью и, естественно, меньшей зарплатой.

Гражданин предполагал, что должность пониже и зарплата пожиже - явление временное. Но пословицу, про то, что самое постоянное, это - временное , сотрудник банка не вспомнил. Но как показало время - зря.

Понадобился целый год, чтобы сотрудник сообразил, что обещания работодателя были пустыми - никто не собирался возвращать ему прежнюю должность и зарплату. Тогда сотрудник отнес в местный суд иск к банку. В нем он потребовал восстановить его на работе и взыскать разницу в зарплате.

Фото: iStock
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В суде истец рассказал, что работает в банке давно - с начала двухтысячных годов, прошел фактически все ступеньки и дорос до должности начальника сектора с приличной зарплатой.

Но потом его уговорили подписать бумаги, что он, исключительно по своей инициативе, расторгает с банком трудовой договор и подписывает другой. Якобы у организации временные проблемы и такой шаг сотрудника необходим для их решения. Ну а потом все вернется как и было.

Руководство банка объяснило своему сотруднику - его обязательно восстановят в прежней должности. Понижение - временное. Надо только чуть-чуть потерпеть. Сотрудник поверил и согласился. С ним быстро оформили срочный договор и повторили, что это - совсем ненадолго.

Кстати, срочный трудовой договор подписали с гражданином в тот же день, когда приняли от него заявление об увольнении "по собственному желанию". Собственно, от увольнения до приема на работу прошло несколько часов.

В суде наш герой попросил признать приказ о расторжении с ним трудового договора незаконным, восстановить его в прежней должности начальника сектора и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, а также разницу в заработной плате.

А еще истец просил восстановить ему пропущенный срок обращения в суд.

Фото: Артем Коротаев / Т
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Гражданин объяснял в суде, что трудовые отношения между ним и банком фактически не прекращались ни на один день. Ведь после того, как он написал заявление об увольнении, он был в тот же день принят снова в свой банк, но уже по срочному договору.

Обратиться в суд раньше, в установленный законом месяц, он не мог, так как проработал в банке много лет и верил обещаниям руководства, да и по большому счету побоялся потерять работу.

Последнее для него крайне важно, так как он - единственный кормилец семьи. Жена не работает, а двое детей - совсем маленькие.

Представитель банка в суде просил гражданину в иске отказать. Ответчик, собственно, использовал единственный аргумент - он упирал на пропуск истцом срока для обжалования.

Центральный районный суд Волгограда стороны выслушал и с доводом представителя банка согласился целиком и полностью, посчитав причину пропуска срока обращения в суд неуважительной. Наш герой с таким решением не согласился и обратился в инстанцию повыше - в апелляцию. Следующая инстанция - областной суд - решение коллег посчитала правильным.

Но гражданин с подобным заключением все равно был не согласен и продолжил жаловаться. В итоге дошел до Верховного суда РФ. И там Судебная коллегия по гражданским делам, изучив материалы спора, встала на сторону работника.

Верховный суд РФ заявил следующее - месячный срок на обжалование решения об увольнении можно продлить, если он был пропущен по уважительным причинам. Об этом говорит статья 392 Трудового кодекса РФ.

Фото: Сергей Михеев
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И вот главное, что заявил Верховный суд. Судебная коллегия по гражданским делам ВС особо подчеркнула - в законе нет перечня причин, которые можно считать уважительными.

В нашем споре истец заявлял, что согласился на условия банка, исключительно потому, что реально боялся потерять работу и единственный источник дохода семьи. Работник был уверен, что банк сдержит обещание. Когда же он понял, что восстанавливать в должности его не хотят, а переводят на должность и зарплату ниже окончательно и бесповоротно, он обратился в суд.

По мнению Верховного суда РФ, в подобных спорах о трудовых правоотношениях работник - слабая сторона, он зависит от работодателя не только материально, но и организационно.

В итоге суд отменил решения первой и апелляционной инстанций. Велел восстановить срок обращения в суд, а само дело направить на новое рассмотрение.

Споры о восстановлении на рабочем месте никогда не были редкостью в отечественных судах. Но сейчас, в период , когда у работодателей наступили сложные времена, увольнений стало больше. Хотя правительство прикладывает массу усилий, чтобы граждане сохраняли свои рабочие места.

Но несмотря ни на что, процесс увольнений сотрудников в отдельно взятых организациях все равно присутствует. И далеко не все работники, кого перевели якобы временно на нижестоящую должность, согласятся с этим и не пойдут в суд оспаривать перевод. А другие не обратятся с иском об оспаривании увольнения.

При таких или аналогичных ситуациях и будет ценным разъяснение Верховного суда, которое показывает - оспорить увольнение и перевод никогда не поздно.

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