Думу Екатеринбурга перевели на "удаленку" из-за вспышки COVID-19

В аппарате Екатеринбургской городской думы выявлено несколько случаев коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердили сегодня в пресс-службе мэрии.

"Большинство сотрудников переведены на дистанционную работу, ближайшие заседания комиссий (третьего ноября) и заседание думы (десятого) переносятся на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным на первое ноября в Свердловской области выявлено 275 новых случаев COVID-19 (из них 94 - в столице Среднего Урала). Общее количество зафиксированных в регионе больных - 36 487. Состояние 287 - тяжелое. За время пандемии свердловские медики вылечили 28 584 пациента. Накануне оперштаб сообщил еще о пяти скончавшихся больных COVID-19 (всего погибли 777 человек).

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