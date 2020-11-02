Специалисты медицинского отряда Минобороны России уже несколько суток работают с инфицированными коронавирусом пациентами в трех больницах Кургана и Шадринска.

Для большей эффективности военврачей и сестер разделили на группы. Туда вошли не только инфекционисты, эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, но и терапевты, пульмонологи, кардиологи, другие специалисты. Это позволяет оказывать качественную помощь людям с сопутствующими COVID-19 заболеваниями и спасать пациентов в случае серьезных осложнений.

Помимо ежедневных осмотров, лечения больных и круглосуточного дежурства в отделениях реанимации и интенсивной терапии, военные медики участвуют в консультациях и оказывают методическую помощь персоналу местных клиник. Учитывая, что в Курганскую область минобороны командировало врачей с опытом диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, их профессиональные советы пришлись весьма кстати гражданским коллегам.

Ранее армейские химики Центрального военного округа провели санобработку мастерских, лабораторий и производственных цехов оборонного предприятия "Курганприбор". Всего было обеззаражено более полусотни помещений общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. По данным пресс-службы ЦВО, в округе сформировано 18 мобильных отрядов оперативного реагирования. Там имеются также 350 внештатных дезинфекционных команд.

Напомним, что с просьбой поддержать курганских медиков министра обороны Сергея Шойгу попросил глава Минздрава России Михаил Мурашко. В свою очередь, он тоже направил в охваченный коронавирусом регион группу специалистов. Их задача - оказывать местным врачам организационно-методическую и практическую помощь в борьбе с распространением опасной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Курганской области сложная. По данным на 2 ноября, там зафиксирован 81 новый случай заболевания. 35 зараженных коронавирусом обнаружили в Кургане, остальных - в Альменевском, Варгашинском, Катайском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

Всего же с начала эпидемии в регионе выявили более 6 тысяч инфицированных COVID-19.