В моногородах Свердловской области впервые по стране открывают бизнесы с использованием технологии Big Data (больших данных). Эксперты проанализировали по обезличенным платежам с банковских карт, что раньше за услугами этих предприятий жители ездили в Екатеринбург. Причем, проекты реализуют сами горожане по готовой модели - франшизе, найти ее помогает областной фонд поддержки предпринимательства.

Пионером регионального проекта стал Каменск-Уральский. Оказалось, больше всего его жителям не хватает учреждений дополнительного образования для детей и мест общепита - на них они тратят за пределами города 40 и 50 процентов средств, соответственно. Учитывая данные исследования, местные предприниматели решили создать первую кофейню-магазин, где можно отдохнуть всей семьей, и детскую школу программирования.

- Исследование лишний раз подтвердило, что в городе слабо развита сфера IT-услуг. Элементарно сложно найти человека, умеющего делать сайт, поэтому наша школа однозначно пригодится. Здесь ребенок осваивает навыки от базовой компьютерной грамотности до языков программирования, учится работать с данными. Причем, делает это в формате игры, что ускоряет процесс, - рассказывает предприниматель Тимофей Четыркин.

Интересно, что половину занятия ребята проводят не за компьютером, а в зале для разминки. Тимофея такая методика впечатлила, вместе с супругой он внедряет ее в родном городе, обучая школьников. Благодаря финансовой поддержке проекта основатели оборудовали учебный класс за два месяца. Между тем на организацию второго предприятия горожан вдохновил столичный кофе-магазин, работающий по франшизе. Они увидели, что компании с собственной фабрикой по обжарке зерна в регионе нет, а в городе заказать кофе можно только на вынос.

- Мы хотели создать место для отдыха в центре Каменск-Уральского и выбрали кофейню - так получился семейный бизнес. А анализ спроса убедил, что мы идем в верном направлении, ведь действительно многие посещают загородные заведения только из-за того, что не находят альтернативу дома, - делится Павел Кузнецов. - В фонде нам также помогли оформить ИП, рассказали, как управлять предприятием.

Больше всего жителям города не хватает учреждений дополнительного образования для детей и мест общепита

Руководство муниципалитета уверено: компании с подобным сервисом улучшат социально-экономические условия, а значит и уровень жизни населения. Как говорит министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, предприятия открылись еще благодаря вовлеченности команды муниципального фонда поддержки бизнеса и власти. Платежеспособный спрос на территории города сделает их востребованными.

К слову, они появились за счет первого в стране регионального проекта по повышению качества жизни в моногородах Business-Data. С 2019 года его проводит министерство инвестиций и развития Свердловской области с фондом поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Эксперты фонда используют аналитику больших данных, чтобы выявить свободные ниши, и предлагают бизнесменам занять их, купив франшизу.

Успехи малого бизнеса Каменск-Уральского можно будет повторить в остальных городах, осенью также заработает предприятие общепита в Новоуральске - наряду с Богдановичем, Первоуральском и Асбестом они вошли в пятерку моногородов-пилотов. Всего до 2024 года в проекте поучаствует 20 муниципалитетов, организаторы хотят распространить практику и в других регионах.

Комментарий

Ирина Макиева, заместитель председателя ВЭБ, генеральный директор Фонда развития моногородов:

- Проект Business-Data - новая возможность для моногородов по привлечению инвесторов. Чтобы усилить эффект от его реализации, Фонд развития моногородов готов предоставить бизнесу льготные займы от 5 до 250 миллионов рублей под 0 процента годовых. Это беспрецедентная мера поддержки. Для крупных проектов у нас есть займы до миллиарда рублей под 5 процентов. Совместная работа позволит добиться больших результатов. Главное, что конечным итогом станет улучшение жизни каждого конкретного человека. Для получения таких займов необходима гарантия банка, Корпорации МСП или регионального гарантийного фонда.

Подготовила Ольга Бухарова