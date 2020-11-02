На Ямале случился разрыв и пожар на газопроводе

В ночь с первого на второе ноября на Ямале произошел разрыв и пожар на газопроводе.

Сообщение о ЧП поступило в 00.45 по московскому времени, передает ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

На 59 километре магистрального газопровода Ямбург -Западная граница СССР диаметром 1400 миллиметров произошел разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер. Участок отключили по телемеханике.

По данным ведомства, из-за случившегося никто не пострадал, газ потребителям подается без ограничений.

"Ведется сбор аварийных бригад", - говорится в справке САЦ.