На Урале многодетная семья отсудила деньги за невозвратные билеты

Екатеринбуржцы отсудили деньги, потраченные на невозвратные билеты в Прагу. Поездка сорвалась из-за отмены авиасообщения после начала пандемии коронавируса.

Семья должна была лететь в Чехию в марте 2020 года. Было куплено четыре билета до Праги и обратно на сумму 63761 рубль. После отмены рейса мужчина и женщина написали претензию с требованием вернуть деньги, но перевозчик делать этого не стал, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Не договорившись с авиакомпанией, жители Екатеринбурга пошли в районный суд и попросили взыскать в пользу жены деньги за билеты, штраф, неустойку и компенсацию морального вреда. В пользу мужа - то же самое, кроме билетов. Также супруги попросили вернуть расходы на почту и юридические услуги, в общей сумме 189 422 рубля.

Исковые требования суд удовлетворил частично: взыскать компенсацию морального вреда в пользу обеих истцов, в пользу женщины - стоимость билетов, неустойка и штраф. Почтовые и юридические расходы возместили тоже. Авиакомпания не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, так как многодетные семьи относятся к тем категориям пассажиров, которые имеют право на возврат провозной платы, в том числе по невозвратным тарифам. Но во второй инстанции отказали в компенсации морального вреда уральцу, потому что в этом случае моральный вред определяется только как нарушение права на своевременный возврат уплаченных денег. Таким образом, вернуть удалось 113 030 рублей.