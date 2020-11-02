Под Екатеринбургом загорелся ангар с пластиком и картоном

В Первоуральске - городе-спутнике Екатеринбурга - тушат крупный пожар на производственной площадке на улице Сантехизделий.

Сообщение о возгорании в ангаре поступило в экстренные службы в три часа дня по местному времени. По информации МЧС, в помещении находится пластиковая тара, бумага и картон - все это способствует быстрому распространению огня.

Предварительная площадь пожара - 4000 квадратных метров. Сейчас на месте работают 12 единиц техники и 36 человек, но в скором времени группировка будет увеличена: дополнительные машины уже в пути. Развернут штаб пожаротушения.

"Информации о пострадавших не поступало", - уточнили в пресс-службе главка МЧС Свердловской области.