В Челябинске грузовик протаранил трамвай

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал водитель трамвая. По предварительным данным, грузовик выскочил на регулируемый перекресток и врезался в кабину с вагоновожатым, сообщили в ГИБДД города.

Инцидент произошел накануне в 23.27 напротив дома № 53 по Копейскому шоссе в Ленинском районе, - рассказали в пресс-службе госавтоинспекции. - 60-летний водитель американского грузовика International с полуприцепом на регулируемом перекрестке совершил столкновение с трамваем, врезавшись в кабину вагоновожатого.

42-летний водитель трамвая получил травмы и направлен на амбулаторное лечение. В момент ДТП в вагоне было несколько пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал.