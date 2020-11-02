В Югорске спасатели вытащили подростка из турбины самолета-памятника

Нетипичной работой пришлось заниматься спасателям Югорска накануне вечером. В экстренные службы около половины седьмого позвонил мужчина, рассказал, что выгуливал пса возле самолета-памятника, когда услышал крики о помощи, которые раздавались со стороны ЯК-40.

"Специалисты забрались по пожарным лестницам на постамент и в хвостовой части самолета, в турбине, нашли застрявшего 12-летнего мальчишку. Сам он выбраться не мог: внутри все было обледенелым и скользким. Он думал, что сможет подняться, если снимет ботинки, но это не помогло. Тогда он начал звать на помощь", - рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО-Югры.

Один сотрудник МЧС страховал, второй подал подростку веревку и вытащил незадачливого исследователя самолета.

"Конструкция под наклоном, внутри гладкая цилиндрическая поверхность, все обледенелое - оттуда и взрослому самостоятельно не вылезти. Старались побыстрее достать парня, минут десять ушло на все про все", - поделился подробностями спасательной операции помощник начальника дежурного караула Юрий Володькин.

Подростка в присутствии мамы осмотрели медики "скорой" на предмет обморожений - с ним все в порядке.