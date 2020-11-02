В Нижнем Тагиле в заброшенной шахте нашли погибшего дайвера

В Свердловской области проводится проверка после обнаружения тела дайвера.

Несчастный случай произошел 31 октября. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, погибшего его товарищи и спасатели вытащили из озера, которое образовалось в заброшенной шахте поселка Уралец.

"Мужчина вместе с еще несколькими дайверами приехал из Москвы, чтобы обследовать водоем. Он погиб во время погружения, пока точно неизвестно, из-за чего: назначена судмедэкспертиза останков", - рассказали в СК.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.