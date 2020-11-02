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02.11.2020 12:12
Рубрика: Общество

В России стартовала акция "Время карьеры"

Текст: Мария Набиркина
В онлайн-формате стартовала всероссийская акция "Время карьеры". Мероприятие для студентов и недавних выпускников вузов впервые охватит 35 городов России. Специальные карьерные мастер-классы, экспресс-собеседования и ярмарки вакансий продлятся весь месяц.

Акцию проводят Минобрнауки, президентская платформа "Россия - страна возможностей", Росмолодежь и Уральский федеральный университет при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: iStock
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- В этом году Екатеринбург вновь, несмотря ни на что, становится точкой притяжения для всех перспективных и амбициозных студентов. Он станет первым городом проведения акции. 2 ноября столица Урала представит виртуальный тур по стендовой сессии работодателей и марафон мастер-классов о навыках для успешного трудоустройства в социальных сетях, - рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Но главное, что впервые акция пройдет по всей стране - в 35 городах при партнерстве ведущих вузов страны. Итоги проекта подведем 30 ноября в Москве.

Для участия в акции зарегистрировалось уже 26 000 студентов. И это число будет только расти.

- Проект собрал предложения вакансий, практик и стажировок более чем 200 ведущих российских и международных работодателей, а также огромное число ребят, которые хотят реализовать себя и найти интересное дело, - отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Партнерами акции стали ведущие российские вузы. В каждом регионе будут представлены как местные работодатели, так и вакансии, практики и стажировки национальных партнеров проекта с возможностью удаленной работы.

Комментарий

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- Акция "Время карьеры" зародилась в стенах Уральского федерального университета еще в 2012 году и уже зарекомендовала себя как крупнейшая площадка взаимодействия молодежи с работодателями. К онлайн-активностям и мероприятиям в городах проведения акции уже присоединились студенты из 77 регионов. И мы уверены: за месяц карьерного марафона его возможностями воспользуется молодежь со всей России.

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В регионах Общество Образование Экономика Работа Занятость Правительство Минобрнауки Правительство Росмолодежь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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