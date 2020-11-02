Регион Испании вводит жесткий карантин из-за "критической ситуации" с COVID

Новости

В Беларуси возбудили уголовное дело из-за беспорядков в Минске 16:38
В аэропорту Сочи в турбину самолета попала птица 16:17
Путин потребовал доложить причину задержки ракетно-космических программ 16:16
Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito" 15:57
Япония ограничит подъем на гору Фудзи 15:21
Путин рассказал о крутых парнях на Кавказе 15:17
Путин посетит Санкт-Петербург 15:16
В Москве найдена мертвой писательница-фантаст Кира Измайлова 15:15
Минздрав: Свободный коечный фонд составляет 15 процентов 15:10
Премьер Беларуси рассказал Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях 15:07
Проблему с поставками лекарств от COVID-19 объяснили перегруженностью дистрибьюторов 14:58
Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 14:52
Первое отделение психосоматических расстройств открылось в Москве 14:48
Метеоролог посоветовала москвичам "переобуть" резину на автомобилях 14:36
30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе 14:33
Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения 14:26
На Урале многодетная семья отсудила деньги за невозвратные билеты 14:25
Власти компенсируют гражданам 50% затрат на допобразование по IT-специальностям 14:22
Дэйв Батиста подписался на новый фантастический боевик 14:15
Собянин объявил о стабилизации ситуации с COVID-19 14:14
Дневные кафе и рестораны начали вводить систему QR-кодов 14:14
Мишустин потребовал не замалчивать проблемы с коронавирусом 14:13
Зеркало души: о каких изменениях в организме могут рассказать глаза 14:10
Депутат оценил проект сенаторов США против С-400 14:03
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2020 15:54
Рубрика: В мире

Регион Испании вводит жесткий карантин из-за "критической ситуации" с COVID

Текст: Юрий Когалов
Власти испанского региона Астурия обратились к центральному правительству с просьбой разрешить ввести на территории автономии "жесткий карантин" из-за "критической ситуации" в сфере здравоохранения. Глава сообщества Адриан Барбон намерен приостановить всю второстепенную экономическую деятельность в регионе, чтобы прекратить дальнейшее распространение коронавируса.

"Больше всего нас беспокоит рост числа госпитализированных. Мы пытаемся избежать коллапса в больницах", - заявило Барбон. "У нас нет полномочий на изоляцию жителей региона на дому, но мы собираемся попросить министерство здравоохранения разрешить нам пойти на это", - добавил он. По его словам, новые ограничительные меры (комендантский час с 22.00 и карантин) вступят в силу в ночь со вторника на среду и будут действовать в течение 15 дней.

Протесты против ограничительных мер в Испании переросли в беспорядки

Как передает El Mundo, аналогичные шаги могут принять в Стране басков. Местные власти расценивают ситуацию с коронавирусом как "очень тревожную" и готовы пойти на крайние меры. Впрочем, глава региона Иньиго Уркулью намерен сначала дождаться новых статистических данных.

Согласно министерству здравоохранения Испании, в стране с начала пандемии зарегистрировано 1,18 миллиона случаев заражения коронавирусом. 25 октября в королевстве повторно ввели чрезвычайное положение ("режим тревоги"). Он устанавливает по всей стране, кроме Канарских островов, комендантский час и запрещает собираться в группы более шести человек. Все остальные необходимые ограничения могут ввести регионы в зависимости от ситуации на месте. Многие уже воспользовались представившейся возможностью и запретили пересекать границы автономий без уважительной причины.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов