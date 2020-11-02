Регион Испании вводит жесткий карантин из-за "критической ситуации" с COVID

Власти испанского региона Астурия обратились к центральному правительству с просьбой разрешить ввести на территории автономии "жесткий карантин" из-за "критической ситуации" в сфере здравоохранения. Глава сообщества Адриан Барбон намерен приостановить всю второстепенную экономическую деятельность в регионе, чтобы прекратить дальнейшее распространение коронавируса.

"Больше всего нас беспокоит рост числа госпитализированных. Мы пытаемся избежать коллапса в больницах", - заявило Барбон. "У нас нет полномочий на изоляцию жителей региона на дому, но мы собираемся попросить министерство здравоохранения разрешить нам пойти на это", - добавил он. По его словам, новые ограничительные меры (комендантский час с 22.00 и карантин) вступят в силу в ночь со вторника на среду и будут действовать в течение 15 дней.

Как передает El Mundo, аналогичные шаги могут принять в Стране басков. Местные власти расценивают ситуацию с коронавирусом как "очень тревожную" и готовы пойти на крайние меры. Впрочем, глава региона Иньиго Уркулью намерен сначала дождаться новых статистических данных.

Согласно министерству здравоохранения Испании, в стране с начала пандемии зарегистрировано 1,18 миллиона случаев заражения коронавирусом. 25 октября в королевстве повторно ввели чрезвычайное положение ("режим тревоги"). Он устанавливает по всей стране, кроме Канарских островов, комендантский час и запрещает собираться в группы более шести человек. Все остальные необходимые ограничения могут ввести регионы в зависимости от ситуации на месте. Многие уже воспользовались представившейся возможностью и запретили пересекать границы автономий без уважительной причины.