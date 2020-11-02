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02.11.2020 16:35
Рубрика: Русское оружие

Рособоронэкспорт за 20 лет продал за рубеж продукцию на 180 млрд долларов

Текст: Сергей Птичкин
Россия твердо занимает второе место в мировом рейтинге экспортеров вооружений, военной техники и предметов военного назначения. Заслуга в этом принадлежит "Рособоронэкспорту", созданному 4 ноября 2000 года Указом Президента Российской Федерации в рамках реформы системы военно-технического сотрудничества.
Фото: Александр Мельников / РИА Новости Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

До 2000 года поставки российского вооружения на мировой рынок осуществляли "Росвооружение" и "Промэкспорт", а также ряд предприятий-производителей. "Рособоронэкспорт" был создан как основа эффективной президентской вертикали в области военно-технического сотрудничества. Компания получила право экспорта всей номенклатуры продукции военного назначения.

"Рособоронэкспорт" за два десятилетия стал одним из лидеров на международном рынке вооружений, добился серьезных результатов в продвижении продукции отечественных предприятий, в том числе входящих в Госкорпорацию Ростех. С 2000 года основные финансовые показатели компании - портфель заказов и объем поставок - выросли в пять раз. За эти годы Рособоронэкспорт заключил более 26 тысяч контрактов с партнерами и поставил продукцию в 122 страны мира на общую сумму более 180 млрд. долларов. Высокий уровень компетенций, внимание к трендам и потребностям покупателей, продемонстрированные за годы работы, несомненно, говорят о хороших перспективах компании в части расширения географии продаж и углубления сотрудничества с партнерами", - сообщил гендиректор Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров "Рособоронэкспорта" Сергей Чемезов.

Пресс-служба "Рособоронэкспорта" приводит слова генерального директора компании, заместителя председателя Союза машиностроителей России Александра Михеева: "Наши зарубежные партнеры получили для своих ВВС продукцию на сумму более 85 млрд. долларов. Объем экспорта для ПВО и сухопутных войск наших заказчиков превысил 30 млрд. долларов по каждому из этих видов вооруженных сил, а для ВМФ составил более 28 млрд. долларов".

Не секрет, что одной из главных задач "Рособоронэкспорта" является вывод на мировой оружейный рынок новейших высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники.

По словам руководителей компании, можно ожидать, что в течение 5-7 лет "Рособоронэкспорт" представит на мировом рынке около 50 современных образцов российской продукции военного назначения. В числе потенциальных бестселлеров стоит назвать разработки и продукты входящих в Ростех предприятий: бронетехника на платформе "Армата", собираемая на предприятиях УВЗ, самолет 5-го поколения Су-57Э от ОАК, вертолет корабельного базирования Ка-52К и модернизированный Ми-28НЭ холдинга "Вертолеты России". Среди продукции других компаний нельзя не упомянуть и ЗРС "Антей-4000" Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Кроме экспорта финальной продукции для вооруженных сил, "Рособоронэкспорт" успешно распространил свои внешнеторговые компетенции на строительство инфраструктурных объектов, предоставление услуг в космической области, подготовку иностранных специалистов по эксплуатации российской продукции.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Что представил "Рособоронэкспорт" на выставке "Интерполитех-2020"

Иностранные заказчики высоко ценят компетенции "Рособоронэкспорта" и возможность вести сотрудничество с российской оборонной промышленностью в формате "одного окна" через него как уникальную компанию, предлагающую полный пакет услуг по экспорту высокотехнологичной военной и гражданской продукции, трансферу технологий.

Особое внимание "Рособоронэкспорт" уделяет проектам по индустриальному партнерству с иностранными заказчиками. Компания имеет объемное портфолио по организации лицензионных производств и совместных предприятий в Индии, Иордании, Малайзии, Вьетнаме и ряде других стран.

"Экономики мира сегодня требуют локализации производства, они заинтересованы в трансфере технологий, создании рабочих мест. Поэтому страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Индия, Китай уже сформировали собственные индустриальные платформы. "Рособоронэкспорт" готов работать на них и совместно с промышленностью, с Госкорпорацией Ростех продвигать российские высокотехнологичные решения, разрабатывать новую продукцию вместе с партнерами", - отметил Александр Михеев.

Одним из новых и перспективных направлений деятельности "Рособоронэкспорта" стало продвижение на внешние рынки продукции двойного и гражданского назначения. Компания имеет опыт в комплексной организации поставок инженерной, пожарной и другой специализированной техники. Сегодня государственный спецэкспортер также поставляет гражданское и служебное оружие, активно работает на рынках высокотехнологичных средств безопасности, медицинской техники, госпиталей, специальных средств для нужд государственных и частных структур.

"Президент поставил перед предприятиями ОПК задачу по диверсификации производственных мощностей и организации производства конкурентоспособной гражданской продукции. С целью ее продвижения на мировой рынок для компаний, не имеющих опыта самостоятельной внешнеторговой деятельности, в "Рособоронэкспорте" сформирован специальный блок, который будет заниматься только невоенной продукцией. Это одно из новых направлений, которые компания уже реализует совместно с предприятиями как внутри, так и вне контура оборонно-промышленного комплекса. Здесь мы видим свою ответственность по развитию экономики российских регионов, промышленности в целом", - добавил Александр Михеев.

Досье "РГ"

Финансовые показатели деятельности "Рособоронэкспорта" за 20 лет:

Общий объем поставок - свыше 180 млрд. долл. в 122 страны мира.

Из них на долю ВВС пришлось более 85 млрд. долл, ПВО - более 30 млрд. долл, технику сухопутных войск - более 32 млрд. долл, ВМФ - более 28 млрд. долл. Другая техника - более 6 млрд. долл.

Динамика портфеля заказов: рост в 5 раз

2000 г. - около 10 млрд. долл.

2020 г. - около 50 млрд. долл.

С 2000 года поставлено:

Боевых самолетов - более 800 единиц в 19 стран.

Военных и гражданских вертолетов - более 1100 единиц в 46 стран.

Бронетехники - более 7000 единиц в 44 страны.

Автоматов Калашникова различных модификаций - более 1 млн. единиц - около 30 стран.

Подводных лодок и надводных кораблей - около 70 единиц в 10 стран.

Автомобилей КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ и УАЗ - около 20000 единиц.

Реализовано более 11 крупных инфраструктурных проектов для всех видов вооруженных сил.

Обучено около 16 тысяч иностранных специалистов, командировано более 5 тысяч российских специалистов для обучения представителей иностранных заказчиков.

На орбиту Земли выведено более 30 космических аппаратов для 14 стран.

С 2000 года подписано более 26000 различных контрактных документов.

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