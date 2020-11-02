Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, заверил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Для граждан Российской Федерации вакцина будет бесплатной", - сообщил он в интервью сайту "Стопкоронавирус". Массовую вакцинацию планируется начать в 2021 году. Максютов заверил, что изменчивость вируса никак не влияют на эффективность вакцины, разработанной "Вектором".

"Одним из преимуществ вакцины "ЭпиВакКорона" является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-CoV-2 (часть макромолекулы антигена, которая распознается иммунной системой)", - отметил ученый.

От вакцины центра Гамалеи препарат "Вектора" отличается тем, что в нем содержатся только короткие участки вирусного белка - пептиды - необходимые для формирования иммунного ответа.

В ноябре-декабре, по его словам, начнутся пострегистрационные испытания вакцины. Они продлятся шесть месяцев с даты вакцинации последнего добровольца.