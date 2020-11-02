Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19

Тот факт, что антитела к коронавирусу сохраняются до 5 месяцев, не вызывает сомнения, считает директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

По словам ученого, аналогичные наблюдения есть и в России. "Еще в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев",- . рассказал Тотолян агентству РИА Новости. Он подчеркнул, что столько антитела сохраняются у пациентов, перенесших коронавирус в средней или тяжелой формах. Именно эта группа находится под наблюдением и можно анализировать продолжительность нахождения в организме защитных клеток.

Но даже когда начинается снижение уровня антител, это не означает исчезновение иммунитета. По словам ученого, дальше формируются "клетки памяти" и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом.

Ранее журнал Science сообщил, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США. Тотолян считает, что именно 5 месяцев за переболевшими велись наблюдения.