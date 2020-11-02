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Текст:   Марина Трубилина 
11:38 02.11.2020

Росреестр создаст виртуальную комнату для сделок с недвижимостью

Росреестр планирует создать "виртуальную комнату сделок". Об этом рассказала замруководителя Росреестра Елена Мартынова на деловом форуме Евразийского экономического союза "Интеграция: Стратегия опережающего развития".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Росреестр изучает лучшие зарубежные практики партнерства бизнеса и государства в сфере цифровизации регистрации прав и пространственных данных, отметила Мартынова. Успешный опыт Росреестр перерабатывает с учетом национального законодательства и планирует использовать в России.

Фото: iStock
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В частности, предполагается создать "виртуальную комнату сделок", которая объединит всех участников рынка недвижимости на доверенной цифровой платформе. Весь цикл сделки - подбор объекта недвижимости, оформление ипотеки, оценка и страхование объекта, заключение договора купли-продажи, расчеты между сторонами - будет реализован в едином сервисе Росреестра, рассказала Мартынова.

"Мы планируем усовершенствовать процесс обработки заявок и регистрации прав - использование искусственного интеллекта позволит повысить скорость и качество регистрации сделок с опережением лучших мировых показателей, а также исключить ошибки. Бесспорно, без привлечения бизнес-сообщества, экспертов, ключевых игроков рынка такую масштабную задачу не выполнить", - подчеркнула замруководителя Росреестра.

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