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02.11.2020 17:44
Рубрика: Экономика

Не ждать удобрения

Накачанных пестицидами импортных продуктов станет меньше
Текст: Татьяна Карабут
Контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов после длительного перерыва предполагается вернуть Россельхознадзору. Усилению контроля за ними также должны способствовать и новые правила их регистрации. Пока же доля контрафактных пестицидов на российском рынке достигает 30%.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года. В них, в частности, уточнены сроки и порядок регистрации пестицидов и агрохимикатов, а также основания, по которым их следует исключать или добавлять в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. "Порядок регистрации пестицидов и агрохимикатов дает возможность исключить непрофессионалов и иных непорядочных претендентов", - пояснил заместитель генерального директора фирмы "Август" Владимир Алгинин. Однако, по его словам, чтобы этого добиться, необходимо внести соответствующие изменения в новую редакцию закона о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

Фото: iStock
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Тот же законопроект предусматривает ужесточение контроля за оборотом агрохимикатов в России. До 2011 года эти полномочия были у Россельхознадзора. Но после внесения изменений в законодательство рынок оказался вовсе без присмотра. Сейчас поступающий в страну импорт на границе никто не контролирует, на совести аграриев остается и применение пестицидов и агрохимикатов - ни дозировки, ни сами химпрепараты не проверяются.

Законопроект внесен в Госдуму в середине октября правительством. По нему предполагается, что Россельхознадзор будет контролировать ввоз агрохимикатов через границу, соблюдение правил их производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения. Порядок организации контроля будет устанавливаться правительством. Кроме того, оно должно составить перечень пунктов пропуска через границу России, через которые разрешат ввозить препараты. Все данные будут вноситься в единую информационную систему.

Импортные пестициды и агрохимикаты сейчас на границе никто не проверяет. Не контролируется в России и их применение. Доля контрафактных пестицидов оценивается в 30%

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в лабораториях Россельхознадзора ежегодно проводилось около 14 тысяч исследований пестицидов, агрохимикатов и продукции растительного происхождения. Так, в 2010 году было проверено 36 тысяч тонн пестицидов и агрохимикатов. При этом 464 тонны пестицидов и 3,5 тысячи тонн агрохимикатов оказались фальсифицированными. Сейчас в России такие исследования не проводятся.

В результате, по подсчетам Российского союза производителей химических средств защиты растений, доля контрафактных пестицидов на отечественном рынке сейчас составляет 15-30%. При этом 85-90% всех подделок ввозится в страны ЕАЭС из Китая и Индии. Иногда их импортируют под видом продукции другого назначения - например, моющих средств.

Летом прошлого года в 25 регионах России отмечалась массовая гибель пчел. Погибло около 40 тысяч пчелосемей, или 1,3% от общего числа их в стране. Погибали пчелы в основном в период проведения химических обработок против вредителей. Это ускорило процесс разработки изменений в несколько федеральных законов.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Законопроекты и комментарии

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