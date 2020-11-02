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02.11.2020,  
13:45
Текст:  Николай Грищенко

Россия представит на экспорт около 50 новых образцов военной техники

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия в ближайшие пять - семь лет собирается представить на мировом рынке вооружений около 50 новейших образцов продукции военного назначения.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщает "Рособоронэкспорт", среди образцов, которые скоро пойдут на экспорт, будет бронетехника на платформе танка Т-14 "Армата".

Напомним, что о подготовке "Арматы" к продажам на мировом рынке в июне сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Интерес со стороны иностранных заказчиков обусловлен тем, что бронетехника прошла испытания в Сирии. Поставки Т-14 за рубеж могут начаться после отправки первых партий "Арматы" в российскую армию.

Отметим, что главное отличие "Арматы" от других танков заключается в компоновке. Башня безлюдна, а экипаж находится в изолированной бронекапсуле вдали от боекомплекта, оружие управляется дистанционно. На танке также применена многоуровневая защита от существующих и перспективных средств поражения.

Среди образцов, которые скоро пойдут на экспорт также названы: истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированный вертолет Ми-28НЭ, вертолет корабельного базирования Ка-52К и зенитная ракетная система "Антей-4000".

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