Россия представит на экспорт около 50 новых образцов военной техники

Россия в ближайшие пять - семь лет собирается представить на мировом рынке вооружений около 50 новейших образцов продукции военного назначения.

Как сообщает "Рособоронэкспорт", среди образцов, которые скоро пойдут на экспорт, будет бронетехника на платформе танка Т-14 "Армата".

Напомним, что о подготовке "Арматы" к продажам на мировом рынке в июне сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Интерес со стороны иностранных заказчиков обусловлен тем, что бронетехника прошла испытания в Сирии. Поставки Т-14 за рубеж могут начаться после отправки первых партий "Арматы" в российскую армию.

Отметим, что главное отличие "Арматы" от других танков заключается в компоновке. Башня безлюдна, а экипаж находится в изолированной бронекапсуле вдали от боекомплекта, оружие управляется дистанционно. На танке также применена многоуровневая защита от существующих и перспективных средств поражения.

Среди образцов, которые скоро пойдут на экспорт также названы: истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированный вертолет Ми-28НЭ, вертолет корабельного базирования Ка-52К и зенитная ракетная система "Антей-4000".