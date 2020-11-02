Россияне стали меньше потреблять оливки

В 2020 году наблюдается существенное сокращение импорта в Россию оливок и маслин, следует из данных экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр". Так, в январе-августе 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года поставки сократились на 15% до 40,5 тысяч тонн.

По данным центра, аналогичное снижение импорта наблюдалось и в другие периоды, когда российский рубль слабел (в 2009, в 2015 годах). Кроме того, сказалась высокая база - в прошлом году поставки оливок в нашу страну были рекордно большими (на 22% больше, чем в 2018 году) с 2008 года. Из-за чего образовались большие запасы этой продукции. А абсолютный рекорд был достигнут в 2007 году, когда в Россию было ввезено 87 тысяч тонн маслин и оливок.

При этом в прошлом году и цена на оливки складывалась приемлемая - почти на 10% ниже, чем в 2018 году. А в январе-августе 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года в долларах цены выросли на 1,2%, в рублях - на 9,6%.

"Рост цен в рублях очевиден и вызван в первую очередь девальвацией рубля. Укрепление цен в долларах связано с глобальным ростом цен на все основные виды растительных масел (рост отмечается с июня) и, как следствие, на сырье для их производства (в том числе и на оливки)", - считают эксперты "АБ-Центра".

Более 95% оливок поставляются в Россию из Испании. Они дешевле греческих или итальянских оливок. В оливках содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, витаминов Е и А, а также минералов - калия, кальция, фосфора, магния, натрия. Такой состав делает их уникальными помощниками в работе желудочно-кишечного тракта и кишечника, сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление оливок способствует снижению сахара в крови, а также улучшению состояния кожи и волос.