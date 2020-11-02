Новости

Более миллиона жителей Нью-Йорка проголосовали досрочно на выборах 03:55
Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию 03:27
Нефть марки Brent подешевела до 36 долларов за баррель 03:06
Россияне стали меньше потреблять оливки 03:00
Вильфанд: Нынешняя зима будет холоднее прошлогодней 02:50
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73 человек 02:36
Состояние актера Джиджи Пройетти резко ухудшилось на фоне коронавируса 02:09
В Египте потоки воды смыли с трассы междугородний автобус 02:05
Жителей Европейской России ноябрь порадует теплом 02:01
Американские ученые определили период сохранения антител к COVID-19 01:45
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом 01:42
Четырехдневная рабочая неделя начинается в России 00:55
Посольство РФ опровергло сообщения о гибели российских пограничников в Армении 00:35
Додон лидирует на выборах президента Молдавии после обработки 70% голосов 00:05
Верховный муфтий: Объявлять войну людям из-за карикатур противоестественно 01.11.2020
Чехия возглавила антирейтинг стран по смертности от COVID-19 01.11.2020
Экипаж Русинова выиграл последний этап Европейской серии Ле-Ман 01.11.2020
Во Франции госпитализировали подозреваемого в покушении на священника 01.11.2020
В Коми 82 человека эвакуируют из-за пожара на нефтешахте 01.11.2020
За сутки от коронавируса вылечились 98 российских военнослужащих 01.11.2020
Андрей Рублев: Счастлив, что впервые сыграю на итоговом турнире ATP 01.11.2020
Путин назвал преимущества "удаленки" 01.11.2020
Во французском Монпелье произошла перестрелка 01.11.2020
Blumhouse возродит хоррор-серию "Пятница, 13-е" 01.11.2020
Сильный пожар охватил больницу при университете Стамбула 01.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
02.11.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Россияне стали меньше потреблять оливки

Текст: Татьяна Карабут
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2020 году наблюдается существенное сокращение импорта в Россию оливок и маслин, следует из данных экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр". Так, в январе-августе 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года поставки сократились на 15% до 40,5 тысяч тонн.

Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Красноярского края
В Красноярском крае высокосортная пшеница и рекордный урожай

По данным центра, аналогичное снижение импорта наблюдалось и в другие периоды, когда российский рубль слабел (в 2009, в 2015 годах). Кроме того, сказалась высокая база - в прошлом году поставки оливок в нашу страну были рекордно большими (на 22% больше, чем в 2018 году) с 2008 года. Из-за чего образовались большие запасы этой продукции. А абсолютный рекорд был достигнут в 2007 году, когда в Россию было ввезено 87 тысяч тонн маслин и оливок.

При этом в прошлом году и цена на оливки складывалась приемлемая - почти на 10% ниже, чем в 2018 году. А в январе-августе 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года в долларах цены выросли на 1,2%, в рублях - на 9,6%.

"Рост цен в рублях очевиден и вызван в первую очередь девальвацией рубля. Укрепление цен в долларах связано с глобальным ростом цен на все основные виды растительных масел (рост отмечается с июня) и, как следствие, на сырье для их производства (в том числе и на оливки)", - считают эксперты "АБ-Центра".

Более 95% оливок поставляются в Россию из Испании. Они дешевле греческих или итальянских оливок. В оливках содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, витаминов Е и А, а также минералов - калия, кальция, фосфора, магния, натрия. Такой состав делает их уникальными помощниками в работе желудочно-кишечного тракта и кишечника, сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление оливок способствует снижению сахара в крови, а также улучшению состояния кожи и волос.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Интервью директора ФССП Дмитрия Аристова "Российской газете". Главное
Число жертв от землетрясения в Турции увеличилось до 69
В Подмосковье при взрыве в гаражах погиб мужчина
11 россиян умерли в Турции из-за коронавируса
Выходной день станет самым теплым на предстоящей неделе в столице
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой