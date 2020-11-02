Россиянин приговорен в США к восьми годам тюрьмы за кибермошенничество

Гражданин России Александр Бровко приговорен в США к восьми годам тюрьмы по обвинению в причастности к интернет-мошенничеству. Об этом сообщил в своем официальном пресс-релизе Минюст США. Как уточняют в американском ведомстве, приговор был вынесен 30 октября.

Американские власти утверждают, что россиянин участвовал в сложной схеме, направленной на кражу и торговлю конфиденциальными личными и финансовыми данными в криминальном онлайн-подполье, что привело к потерям в размере более 100 миллионов долларов. По мнению американских властей, Бровко занимался указанной деятельностью "более десяти лет".

Согласно заявлению Минюста, 36-летний Бровко, ранее являвшийся гражданином Чехии, в феврале этого года признал себя виновным в "сговоре с целью банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств". "Согласно документам суда, Бровко был активным членом нескольких элитных онлайн-форумов, предназначенных для русскоговорящих киберпреступников, чтобы собирать и обмениваться своими преступными инструментами и услугами", - сказано в сообщении. "С 2007 по 2019 год Бровко тесно сотрудничал с другими киберпреступниками, чтобы извлекать прибыль из обширных массивов данных, которые были украдены посредством ботнетов или сетей зараженных компьютеров", - считают в Минюсте США.

Как передает ТАСС, по версии американского следствия, россиянин, помимо прочего, участвовал в обеспечении работы ботнетов, а также выполнял "поиск по данным для выявления информации, которую можно легко монетизировать".