Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году

В 2021 году абитуриенты будут поступать в университеты по новым правилам. В начале ноября на всех вузовских сайтах публикуется самая важная и нужная информация для абитуриентов: количество бюджетных мест, минимальные баллы по предметам, необходимые экзамены, условия льгот. Сроки определены министерством науки и высшего образования - не позднее 1 ноября. Но такой дедлайн для вузов в новинку, ведь до сих пор публикация правил была приурочена к 1 октября. Почему прибавили месяц?

Все просто. Новый порядок приема на обучение по программам высшего образования утвержден минобрнауки и зарегистрирован минюстом в начале текущего учебного года. Именно на этот документ должны были ориентироваться вузы при подготовке своих внутренних правил. Но в нем в этот раз так много новшеств, что университетам дали дополнительный месяц на то, чтобы привести все к общему знаменателю.

Напомним, что нового ждет нынешних одиннадцатиклассников и потенциальных абитуриентов 2021 года. Для некоторых специальностей вузы установили ЕГЭ по выбору (абитуриент сам решит, по какому из двух указанных предметов представить баллы единого) - изменение по истине революционное.

По словам экспертов, оно поможет снизить уровень стресса среди выпускников.

Появилась возможность поступать по единому конкурсу в рамках укрупненной группы (если так решит вуз). Изменится количество направлений, на которые можно подавать документы в одном вузе: от 2 до 10 (раньше - не более трех).

Можно будет внести изменения в заявление о приеме или, если вдруг передумал, подать второе. Ранее такое было возможно, только если отзывать первое.

Примета времени и отголосок пандемии: процедура онлайн-приема документов становится обязательной для всех вузов наряду с очной подачей.

Что важно? На 2021/2022 учебный год выделено более 576 тысяч мест, из которых 33 с лишним тысячи - дополнительные, выделенные во исполнение послания президента Федеральному собранию от 15 января 2020 года. Фокус - на потребности региональных вузов.

Пройдемся по вузам. В МГУ им. Ломоносова в этом году больше всего бюджетных мест для бакалавров и специалистов традиционно на мехмате и физфаке - по 380.

В 2021 году можно будет подать документы удаленно через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" более чем в 130 вузов. Фото: РИА Новости

Чуть меньше на факультете высшей математики и кибернетики - 330. Тоже немало. Альтернативный (по выбору) ЕГЭ в Московском университете будет в следующем году только для тех, кто решит поступать на экономический факультет. Помимо обязательных русского языка и математики (ЕГЭ плюс дополнительное испытание), они смогут выбирать между иностранным языком и информатикой.

Напоминаем: в МГУ по всем направлениям абитуриенты проходят внутривузовское испытание и представляют результаты трех-четырех Единых госэкзаменов.

В Высшей школе экономики по ряду направлений тоже ввели ЕГЭ по выбору. Так, поступающим на "Химию" помимо обязательных химии и русского можно будет выбрать математику или физику.

На 2021/2022 учебный год вузам выделено более 576 тысяч бюджетных мест, причем 33 тысячи из них - дополнительные. Фокус - на потребности регионов

По направлениям "Математика" и "Информационная безопасность" - физику или информатику.

В Дальневосточном федеральном университете на 2021/22 учебный год добавлено 940 бюджетных мест, из которых 500 - на ИТ-направления.

- На некоторые направления ДВФУ набирает с третьим вариативным предметом, - уточнил советник при ректорате ДВФУ Александр Владыка. - Например, для поступления на "Психологию" обязательно потребуются биология и русский язык, а третий предмет - профильную математику или обществознание - можно выбрать. На "Экологию и природопользование" в обязательном порядке нужно нести ЕГЭ по географии и русскому языку. А по желанию - профильную математику или биологию. Победителям и призерам олимпиад из перечня льготных в ДВФУ предоставят особое право без вступительных испытаний - как будто у них 300 баллов. Количество возможных направлений для поступления оставили без изменений - максимум три.

А вот в Северном Арктическом федеральном университете решили воспользоваться возможностью, прописанной в новом порядке приема. В 2021 году абитуриенты смогут выбрать шесть направлений для подачи документов, а не три, как раньше. Также разрешат подать три согласия на зачисление. Будет и подача документов на укрупненные группы специальностей "Наука о земле", "Химические технологии", "Информатика и вычислительная техника".

Кстати, с 2021 года абитуриенты смогут подавать документы удаленно через сервис "Поступи в вуз онлайн" более чем в 130 российских вузов. Кроме того, суперсервисом смогут воспользоваться не только абитуриенты очных отделений, но и те, кто планирует поступать на очно-заочные отделения, а также по контрактам и целевым договорам.

- По итогам работы цифрового сервиса в этом году стало очевидно: полная автоматизация приемной кампании вузов с суперсервисом значительно повысит и упростит процесс обработки документов, - прокомментировал замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук. - Важно не только подключить все вузы к суперсервису, но и расширить его возможности. Сейчас идет разработка нового функционала сервиса: скоро с его помощью можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении. Прорабатываем и возможность интеграции инструмента образовательного кредитования с господдержкой для поступающих на платной основе.

Онлайн-прием документов становится обязательным для всех вузов наряду с очной подачей

Напомним, суперсервис "Поступи в вуз онлайн" был запущен в июне 2020 года в условиях пандемии коронавируса. Подать с его помощью документы в вуз смогли абитуриенты 54 университетов - более 20 тысяч человек разместили через сервис около 70 тысяч заявлений.

Между тем

Более 150 вузов в России полностью перевели занятия в дистанционный формат, сообщил глава минобрнауки Валерий Фальков.

"У нас 1278 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов", - сказал министр. Он отметил, что с каждым вузом ведомство отдельно прорабатывает режим работы, так как в каждом регионе разные ситуации и одного алгоритма для работы всех вузов быть не может.

При этом в вузовских общежитиях подготовлено около 900 тысяч резервных мест для открытия обсервации. Это места, куда можно будет поместить на карантин того или иного студента. Но пока, к счастью, они простаивают.