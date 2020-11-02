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02.11.2020 18:55
Рубрика: Происшествия

Рыбаков оденут по всем правилам

Новые нормы поведения на воде коснутся всех любителей водного отдыха, в том числе и рыбалки
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Вскоре владельцам всех маломерных судов в России необходимо будет основательно проштудировать новые правила поведения на воде. Они прописаны в трех приказах МЧС России, которые вступают в силу с 1 января 2021 года. Нововведений много. Некоторые из них малозначительные, а некоторые весьма существенные и принципиальные. И главное, что за неисполнение некоторых новых норм предусмотрены солидные штрафы.

Прежде всего побеспокоиться о собственной безопасности придется самой многочисленной категории любителей водных видов отдыха - рыбакам. Отныне им необходимо будет в обязательном порядке обзавестись спасательными жилетами. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" рассказал начальник отдела госинспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин. Раньше рыбаки фактически были, если и не полностью выведены из правового регулирования, то правила на них как на владельцев маломерных судов не распространялись. Лодки у них либо с маломощными моторами, либо вообще весельные, а значит регистрации они не подлежали. Регистрировать свои лодки не придется и теперь, но вот спасжилеты придется надеть, даже если от берега отплыть на метр.

Фото: iStock
Мест для любительской рыбалки может стать меньше

Кроме того, и рыбакам, и владельцам катеров и яхт нужно будет учесть существенные изменения в правилах судоходства. Под мостами, на фарватере, вблизи буев ни рыбачить, ни останавливаться будет нельзя.

А этим рыбаки, кстати, нередко грешат, ведь больше всего рыбы как раз в наиболее глубоких местах, то есть рядом с фарватером либо под мостами, откуда сверху нередко падает разнообразный корм.

Ограничения, и весьма серьезные, коснутся владельцев прогулочных катеров и мелких бизнесменов, катающих пляжников на бананах, ватрушках или парашютах. Со следующего года им придется искать для своего бизнеса места подальше от купающихся. И катать людей также нельзя будет вблизи плавательной зоны пляжей.

Эта норма, кстати, будет относиться вообще ко всем владельцам любых маломерных судов. Ближе 50 метров до ограничительных буйков им приближаться будет нельзя.

Российские рыбаки полностью перейдут на "цифру"

Но самое печальное ожидает любителей домашних животных. Отныне им придется приходить на пляж без них. По словам Андрея Печенина, исключение в новом приказе сделано только для собак-поводырей. Но и в этом случае во избежание конфликтных ситуаций владельцам собак нужно будет иметь подтверждение, что собака именно поводырь.

Также запрет на пляж получат и пляжные фотографы с обезьянками, енотами и попугаями. По новым нормам ни с какой живностью на пляж входа не будет.

С 1 января рыбакам в надувных лодках придется в обязательном порядке надевать спасательные жилеты. Без них рыбачить теперь будет нельзя

В МЧС не исключают, что владельцы пляжей выделят специальные места перед зоной купания, где можно будет привязать и оставить собак, но эти меры и контроль за ними уже касаются властей регионов.

Владельцам маломерных судов запретят останавливаться под мостами, рядом с фарватером и буями. Фото: РИА Новости

Есть и приятные новости. Техосмотр маломерных судов, как и прежде, нужно проходить раз в пять лет, а чтобы поменять права, нужно будет иметь всего три документа: истекшие права, медсправку и квитанцию об оплате госпошлины.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Безопасность Правительство МЧС РГ-Видео

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