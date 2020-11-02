С чем подошли Трамп и Байден к финишу президентской гонки в США

Державшая в напряжении весь мир на протяжении последних месяцев беспрецедентно скандальная президентская кампания-2020 в США завершена. Во вторник миллионы американцев в атмосфере беспрецедентной политической поляризации и идеологического раскола пойдут к открытым по всей стране десяткам тысяч избирательных участков. И определят, кому доверить руководство страной на ближайшие четыре года: действующему президенту США республиканцу Дональду Трампу или представителю Демократической партии и бывшему вице-президенту Джозефу Байдену.

К тому времени, как на восточном побережье США с 6.00 (14.00 мск) откроются первые участки для голосования, из 224 миллионов зарегистрированных избирателей свои голоса заранее отдали 92 миллиона граждан. Как результат, итоговая явка на 59-х по счету президентских выборах обещает стать рекордной за последние 110 лет - ожидается, что всего проголосуют около 150 миллионов американцев, или 65 процентов от всех избирателей в стране.

Как сообщает газета USA Today, впервые побит абсолютный рекорд досрочного голосования, которое шло в стране последние месяцы преимущественно по почте. Принявшие в нем участие избиратели опускали заполненные бюллетени в специально обозначенные почтовые ящики, предварительно собственноручно подписав каждый конверт и приложив ксерокопию удостоверяющего личность документа (это необходимо для выборочной проверки подлинности бюллетеней).

С учетом размаха эпидемии COVID-19 в США, где к настоящему времени выявлено больше 9 миллионов случаев заболевания, а также постоянных призывов Джозефа Байдена к досрочному голосованию такая электоральная активность не должна удивлять. Однако именно массовое "волеизъявление по почте" резко критиковалось Дональдом Трампом, считающим такой способ прямой дорожкой к массовым фальсификациям итогов выборов.

Кто впереди?

Последний предвыборный уик-энд прошел для обоих кандидатов в президенты США в предвыборных митингах. Но если 77-летнего демократа Байдена хватило лишь на два ралли в Пенсильвании и Мичигане, то стремительно излечившийся от коронавируса 74-летний Трамп умудрился устроить встречи со своими сторонниками сразу в пяти штатах.

После закрытия избирательных участков может возникнуть впечатление, что победил Трамп

И, судя по всему, такая электоральная гиперактивность стремящегося переизбраться хозяина Белого дома по мобилизации электората дает свои результаты. По крайней мере впервые за последние месяцы избирательный штаб лидирующего в национальных рейтингах Байдена, по данным издания Axios, впал в крайне нервозное состояние. Причина: опубликованный в минувшее воскресенье социологический опрос от компании Selzer, согласно которому за республиканца готовы проголосовать 48 процентов респондентов, а за демократа лишь 41 процент. Можно было бы просто отмахнуться от столь разительного контраста по сравнению с рейтингами от авторитетной газеты The New York Times (она дает Байдену 5-9-процентное преимущество во всех ключевых штатах), но вот незадача: именно малоизвестная фирма Selzer - единственная в точности предсказавшая триумфальные для Трампа результаты президентских выборов в 2016 году, когда все остальные опросы указывали на победу Хиллари Клинтон.

О чем это говорит? Только о том, что, несмотря на весь предвыборный фаворитизм американских мейнстрим-медиа в пользу кандидата от Демпартии, схватка за голоса 538 выборщиков (они и определяют исход выборов) обещает быть крайне напряженной, и кто именно - Байден или Трамп - сумеет заручиться поддержкой минимум 270 выборщиков, на самом деле никому не известно.

Результаты и протесты

Одновременно с закрытием последних избирательных участков на западном побережье США (около 8.00 мск 4 ноября) в США публикуются и первые национальные экзитполы, как правило, достаточно точно отражающие итоги состоявшихся выборов. В этот раз об этом определенно можно забыть, а подсчет голосов - с постоянно меняющимся лидером волеизъявления - может затянуться на несколько дней или недель и, вполне вероятно, закончиться в Верховном суде США.

Комментаторы вовсю предупреждают о феномене "красного миража" (по цвету Республиканской партии), который на первых порах может создать впечатление о победе Дональда Трампа. "Мираж" может возникнуть в первое время после начала обработки поданных бюллетеней и связан с тем, что республиканцы преимущественно голосуют на участках именно день выборов. Голоса же досрочно проголосовавших американцев (среди них больше всего демократов) будут подсчитаны несколько позднее.

Как сообщает издание The Hill, такой феномен может спровоцировать Дональда Трампа объявить о своей победе заранее и не дожидаясь подсчета окончательных результатов голосования. К чему это может привести в атмосфере резкой эскалации напряженности между сторонниками действующего президента США и его противниками, либеральные СМИ даже бояться представить. И указывают на недавние факты "беспрецедентной агрессии" поддерживающих протрамповских активистов в отношении сторонников Джозефа Байдена. Так, в минувшее воскресенье десятки увешанных флагами в поддержку Трампа внедорожников окружили агитационный автобус избирательного штаба Байдена и пытались вытолкнуть его с дороги.

На этом фоне стало известно о начавшейся подготовке сотрудников силовых ведомств США к массовым протестам в Вашингтоне и других городах страны. Как стало известно NBC News, распоряжение "быть в повышенной готовности для защиты федеральной собственности" поступило из министерства внутренней безопасности США. В этом ведомстве всерьез опасаются массовых выступлений в канун президентских выборов, которые могут перерасти в насильственные беспорядки и погромы.