Samsung привез в Россию зарядку для iPhone. Цена - выше 7 тысяч рублей

Компания Samsung начала продажи в России беспроводного зарядного устройства EP-P6300, которое позволяет заряжать одновременно смартфон, наушники в чехле и умные часы.

Фото: Samsung

Также девайс способен заряжать и iPhone (те модели, которые поддерживают технологию беспроводной зарядки) на мощности 7,5 Вт. Смартфоны Samsung заряжаются на мощности до 9 Вт.

Заряжать с помощью нового устройства часы Apple Watch или наушники AirPods нельзя. Зарядка точно совместима с наушниками Galaxy Buds и часами Galaxy Watch.

Стоимость новинки в России составляет 7490 рублей, доступны черная и белая версии. В комплект также входит сетевой адаптер 25 Вт и кабель USB Type-C - USB-C.