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Samsung привез в Россию зарядку для iPhone. Цена - выше 7 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
02.11.2020,  
17:15
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung начала продажи в России беспроводного зарядного устройства EP-P6300, которое позволяет заряжать одновременно смартфон, наушники в чехле и умные часы.

Фото: Samsung

Также девайс способен заряжать и iPhone (те модели, которые поддерживают технологию беспроводной зарядки) на мощности 7,5 Вт. Смартфоны Samsung заряжаются на мощности до 9 Вт.

Заряжать с помощью нового устройства часы Apple Watch или наушники AirPods нельзя. Зарядка точно совместима с наушниками Galaxy Buds и часами Galaxy Watch.

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Стоимость новинки в России составляет 7490 рублей, доступны черная и белая версии. В комплект также входит сетевой адаптер 25 Вт и кабель USB Type-C - USB-C.

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