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3 ноября, вторник, "Матч ТВ"

Фото: Михаил Синицын/РГ
Черчесов рассказал о состоянии Дзюбы перед матчами сборной России

20.10. Футбол. Лига чемпионов. Третий тур. Группа "А". "Локомотив" (Москва, Россия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания). Прямая трансляция (с 50-минутным превью).

22.55. Футбол. Лига чемпионов. Группа "D". "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

19.25. Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА (Москва) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону). В составах команд - олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро-2016. Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

20.50. Футбол. Лига чемпионов. Группа "В". "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия). Прямая трансляция.

22.50. Футбол. Лига чемпионов. Перекличка прямых трансляция матчей третьего тура группового этапа.

"Матч! Футбол 1"

20.40. Футбол. Лига чемпионов. Группа "А". "Локомотив" (Москва, Россия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания). Прямая трансляция.

22.50. Футбол. Лига чемпионов. Группа "В". "Реал" (Мадрид, Испания) - "Интер" (Милан, Италия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

20.50. Футбол. Лига чемпионов. Группа "В". "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия). Прямая трансляция.

22.50. Футбол. Лига чемпионов. Группа "С". "Манчестер Сити" (Англия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

22.45. Футбол. Лига чемпионов. Группа "А". "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

22.45. Футбол. Лига чемпионов. Группа "С". "Порту" (Португалия) - "Марсель" (Франция). Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

16.00. Бильярд. Снукер. Престижный турнир Футбол. Лига чемпионов. Группа "С". "Порту" (Португалия) - "Марсель" (Франция). Прямая трансляция.

Лучший в сезоне-2020 российский шоссейный велогонщик Александр Власов (на фото слева) из казахстанской команды "Астана" финишировал вторым на сложнейшем горном, 12-м по общему счету этапе престижной многодневки "Вуэльта Испания". Впереди еще шесть этапов. В генеральной классификации Власов сейчас на высокой девятой позиции. Фото: GettyImages

"Евроспорт 1"

16.40. Велошоссе. Супермногодневная (трехнедельная) гонка "Вуэльта" (Испания) с участием россиянина Александра Власова из казахстанской команды "Астана". 13-й этап (из 18-ти запланированных). Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

13.00 - 01.00 (в ночь с 3 на 4 ноября). Теннис. Мужчины. Турнир АТР категории "Мастерс" в Париже (Франция). Матчи первого круга на центральном корте. Одиночный разряд. Прямая трансляция.

Фото: REUTERS
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4 ноября, среда, "Матч ТВ"

20.00. Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" (Санкт-Петербурга, Россия) - "Лацио" (Рим, Италия). Прямая трансляция (с часовым превью).

22.55. Футбол. Лига чемпионов. "Севилья" (Испания) - ФК "Краснодар" (Россия). Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

20.50. Футбол. Лига чемпионов. "Истанбул" (Стамбул, Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция.

22.50. Футбол. Лига чемпионов. Перекличка прямых трансляция матчей третьего тура группового этапа.

"Матч! Футбол 1"

20.40. Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" (Санкт-Петербурга, Россия) - "Лацио" (Рим, Италия). Прямая трансляция.

22.50. Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина). Прямая трансляция.

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