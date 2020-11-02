Сериалы "Бомба" и "Казанова" выйдут на ТВ в один день

В одно и то же время, в один и тот же день, 9 ноября, после вечерних новостей, на канале "Россия 1" - премьера сериала "Бомба" от продюсера Валерия Тодоровского и режиссера Игоря Копылова, а на Первом канале - премьера сериала "Казанова" от продюсера Нелли Яраловой и режиссера Кирилла Белевича.

О сериале "Бомба" "РГ" писала ранее - у нас выходило интервью с режиссером Игорем Копыловым, знакомым зрителям по фильмам "Ржев" и "Ленинград 46". "Бомба" рассказывает о молодых физиках, создавших первую атомную бомбу в СССР. На фоне противостояния мировых держав разворачивается драматическая история любви и подвига главных героев. В фильме заняты: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев и другие.

История в фильме начинается 6 августа 1945 года, когда США сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Это была первая в мире демонстрация разрушительной мощи нового оружия. А финалом истории стали события 29 августа 1949 года. В этот день на полигоне под Семипалатинском была испытана первая советская атомная бомба. Паритет двух ядерных держав был установлен, советским физикам удалось предотвратить мировую катастрофу.

Продюсер Валерий Тодоровский говорит о сериале так: "Это довольно редкий фильм. Он про ученых, не про военных, не про героев спецслужб, не про людей, которые бросались под пулеметы, а про тех, кто сидел в кабинетах и решал очень сложные научные и производственные задачи. Я считаю, что, в первую очередь, это, конечно, история про мозги. Потому что мы привыкли делать фильмы про мускул либо боевой дух, а вот про героев, которые готовы обменять свою жизнь на одну интересную идею, вот о них очень мало снято..."

Фото: Первый канал

Время действия авантюрного детектива, рассказывающего о брачном аферисте, "Казанова" - Москва, 1978 год, канун Олимпийских игр. В Советском Союзе зарегистрировано несколько случаев мошенничества, жертвами которого стали женщины "с положением в обществе". Приметы преступника потерпевшие описывают одинаково: обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет, с легкостью втирается в доверие. После попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома за расследование резонансного дела берется профессиональный сыщик - капитан милиции Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева. То военный, то священник, то сотрудник КГБ - аферист легко меняет маски и быстро вживается в любую роль от заведующего базой общепита до поэта-диссидента. Удивительно, но никто из женщин не держит на Казанову зла. Запутанное дело перерастает в личную драму, когда Казанова узнает, что за ним по пятам идут московские следователи. Он намеревается провернуть привычный трюк, но на этот раз все развивается по незапланированному сценарию…

Главные роли в сериале сыграли Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Ирина Пегова и Сергей Угрюмов. Исполнитель главной роли Казановы Антон Хабаров рассказывает о своем персонаже так: "Мой герой, наверное, лучший аферист Советского Союза, он обворовывает богатых женщин. И при этом он каждую искренне любит. В Казанове есть и плохое, и хорошее, он абсолютно гармоничный персонаж. Я стремлюсь к тому, чтобы зритель, включив любую из серий, поверил, что смотрит настоящую историю любви, которая продлится весь фильм, и что профессия, которой владеет мой герой, - его настоящая профессия, хотя на самом деле он мастер перевоплощений, в моей роли сочетается как минимум шесть других ролей...".

Кстати

Что любопытно - одну из ролей в сериале "Бомба" исполнил актер Александр Лыков, которого наш зритель любит в том числе по роли Казановы, сыгранной им в сериале "Улицы разбитых фонарей".