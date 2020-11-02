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02.11.2020 18:39
Рубрика: В мире

Швеция до сих пор скрывает документы по расследованию гибели парома "Эстония"

Текст: Надежда Ермолаева
Швеция должна рассекретить документы из расследования гибели парома "Эстония", который затонул в 1994 году и унес жизни 852 пассажиров и членов экипажа. Об этом заявила бывшая глава Ревизионного комитета Швеции Инга-Бритт Алениус.
Фото: Leif Jørgensen/wikipedia.org Фото: Leif Jørgensen/wikipedia.org
Фото: Leif Jørgensen/wikipedia.org

"Я считаю очень странным, что до сих пор засекречены материалы, которые представляют интерес для выяснения причины затопления парома. Все должно быть обнародовано", - отметила она.

Фото: EPA/VALDA KALNINA
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Со своей стороны эксперт в области публичного права Нильс Функе убежден, что полиция в вопросе расследования гибели парома "Эстония" не имеет права прикрываться законом о защите частных лиц. Так как под действие этого закона не попадают многие документы расследования, которые почему-то до сих пор остаются засекреченными и лежат в подвалах полиции. Вот некоторые из них: отчет разведки, последний грузовой манифест "Эстонии", переписка с несколькими государствами, в том числе между Россией и МИД Швеции, судовой дневник, предложение о проведении водолазной операции.

Напомним, что документация проведенного расследования составляет порядка 15 тысяч страниц. Большая часть из них находится под грифом "секретно". Официальной причиной гибели судна до сих пор считаются конструкционные недостатки парома и повышенная скорость движения в сильную штормовую погоду, что привело к повреждению запорного устройства носового визора и его открытию. Однако, в ходе недавней съемки шведским режиссером Хенриком Эвертссоном документального фильма о затонувшей "Эстонии" водолазами была обнаружена ранее скрытая слоем грунта пробоина в корпусе высотой четыре метра и шириной более метра.

А вот теперь вместо награды Эвертссону грозит до двух лет тюрьмы из-за погружения к месту крушения парома "Эстония". В этой связи международная организация "Комитет защиты журналистов" критикует преследование властями Швеции снявших фильм журналистов.

"Шведские власти должны немедленно снять все уголовные обвинения в отношении создателей документального фильма. Расследование двух журналистов было направлено на то, чтобы пролить свет на причину аварии и получить новые факты. Они действовали в защиту права общественности на информацию. Журналисты не должны подвергаться судебному преследованию за выполнение своей работы", - сказал координатор "Комитета защиты журналистов" в Европе и Центральной Азии Гуноза Саид.

Напомним, что после обнаружения шведскими журналистами этой пробоины бывший глава комиссии по расследованию гибели в 1994 году пассажирского парома "Эстония" Маргус Курм заявил, что судно, вероятно, затонуло после столкновения со шведской подводной лодкой.

В мире Европа Швеция

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